Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a Día
En vivo 'Yo Me Llamo'
Inscripciones 'Desafío'
Programación
YouTube Caracol Televisión

Melina Ramírez, de 'Yo Me Llamo', dio linda sorpresa a su hijo en su cumpleaños

Melina Ramírez, presentadora de 'Yo Me Llamo' 2026 (programa de Caracol Televisión), le dio linda sorpresa a su hijo, Salvador, en su cumpleaños, y conmovió a seguidores.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Melina Ramírez le dio linda sorpresa a su hijo en su cumpleaños e hizo llorar a seguidores

La presentadora de ‘Yo Me Llamo’ viajó desde Bogotá a Medellín para despertar a Salvador, su primogénito, y compartir con él en su día. El niño no la esperaba y, al verla, lloró de la emoción.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 31 de jul, 2026
Comparta en:
Melina Ramírez
Melina Ramírez
Foto: Instagram @melinaramirez90