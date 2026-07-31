Melina Ramírez le dio linda sorpresa a su hijo en su cumpleaños e hizo llorar a seguidores

Melina Ramírez, que contó cómo se lleva con Laura Acuña por fuera de ‘Yo Me Llamo’, compartió con sus seguidores un video en el que muestra cuando llegó al cuarto de su hijo con un desayuno sorpresa, para cantarle el cumpleaños feliz.

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Su hijo no pudo evitar llorar al verla, pues pensó que no podía estar con él ese día, y la mimó con mucho amor. Le manifestó cuanto la ama y lo feliz que lo hizo con su presencia. La sorpresa de la presentadora caleña conmovió a varios de sus seguidores, entre ellos, a Valerie Domínguez, Greeicy, Mariana Pajón y Laura Tobón, que comentaron que lloraron con el video.

"Una sorpresa para el amor de mi vida 🥹😭🥳🎈🥞❤️. ¡Felices 7 años al niño de mis ojos! Hoy me toca grabar, así que no puedo quedarme todo el día. Pero por este momento… todo el esfuerzo valió la pena. Todo por ti, hijo, siempre vale la pena. Gracias, Dios, por el regalo de su vida y por la bendición de su salud. 🙏🏻✨Que seas siempre, pero siempre, muy feliz. Te amo más de lo que las palabras pueden expresar. ❤️", escribió la exreina en su publicación.

Salvador, además, fue sorprendido con un arco de fútbol inflable, en el que él hizo de arquero, mientras sus papás y otros familiares le intentaban hacer gol, lo que terminó de completar la dicha de él.



¿Quién es el esposo de Melina Ramírez?

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La presentadora de 'Yo Me Llamo' y una de las figuras más reconocidas de Caracol Televisión está casada con el actor Juan Manuel Mendoza, con quien ha construido una sólida relación que inició en 2020 y llegó al altar en 2023. La pareja ha construido una familia admirable junto a la hija de él y el hijo de ella.

