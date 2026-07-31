Padre de María, Manuel es un hombre cuya mayor característica es la persistencia. Para él, la peor batalla es la que no se da. Su motor de vida va más allá del bienestar propio y familiar. Es solidario, empático, altruista y caritativo que busca siempre el beneficio de su comunidad.

Se rige bajo la premisa de que la mayor felicidad de un hombre es hacer felices a quienes lo rodean, pues tiene claro que lo mejor de tener es poderlo compartir. Sus luchas las enfrenta sin la necesidad de recurrir a la violencia. Entiende que el dialogo es la única vía para resolver conflictos, repitiendo siempre que “hablando se entienden las personas” y que “los golpes son de bestias”. Coherente con su pensar, jamás ha levantado la mano a sus hijos, a quienes siempre ha educado con buenos tratos y sabios consejos.