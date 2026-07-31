Fernando se caracteriza por su conformismo. Desde pequeño entendió que si a uno la vida le da limones, debe aprende a hacer limonada. No es un hombre de grandes aspiraciones; trabaja como maestro de obra y cree que sus días terminarán dedicándose al mismo oficio. Su mayor logro en la vida ha sido conquistar el corazón de María Roa, la jovencita que lo enamoró, pero que también rompió su corazón en mil pedazos al quedar embarazada de otro joven.

Fiel a sus principios de no dar la pelea, Fernando se alejó de María, convencido de que nunca la volvería a ver. Se dedicó a trabajar sin interés en mejorar sus condiciones de vida, sin intentar terminar sus estudios escolares o aprender más sobre su oficio. "¿Para qué esforzarse en la vida si al pobre y al feo todo se le va en deseo?", solía decir. Sin embargo, la vida lo volvió a unir a María.