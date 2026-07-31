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Fernando en 'María, la caprichosa', novela de Caracol Televisión.

Detalles de Fernando en 'María, la caprichosa', novela de Caracol Televisión.

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Fernando

Es interpretado por Brian Mina.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 31 de jul, 2026
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Fernando
Fernando
Foto: Caracol TV