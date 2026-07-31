Oriunda de un pueblo del Chocó, Pérxides se tuvo que ir con Manuel por la violencia hacia Apartadó, pero el hogar está en el corazón, y el amor le sobra por sus hijos y por su esposo, don Manuel.

Es una experta cocinera y, así como maneja la cocina, también lo hace con su vida. Para ella, todo se reduce a medidas y proporciones: un poco de esto o de aquello puede transformar un plato en una delicia o en un completo desastre. Por eso, ha enseñado a sus hijos la importancia de la voluntad.



La limpieza y el orden son primordiales para Pérxides; desde pequeña, le inculcó estos valores a María. Para ella, la vida es como una olla a la que se le saca brillo, tiene que lucir como un espejo.

Se desvive por sus hijos y sus nietos, y siempre que puede, endulza sus vidas con uno de sus postres chocoanos.

Lleva en su corazón el dolor de la muerte de Edith y la ausencia de Luis Amado, a quien le separa todos los días un puesto en la mesa del comedor, como si nunca se hubiera marchado.