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María Roa en 'María, la caprichosa', novela de Caracol Televisión.

Detalles de María Roa en 'María, la caprichosa', novela de Caracol Televisión.

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María Roa

Es interpretada por Marggy Valdiris, en la niñez; Paola González, en la juventud y Karent Hinestroza, en edad adulta.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 31 de jul, 2026
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María Roa
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Foto: Caracol Televisión