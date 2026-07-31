A María nada le queda grande. Es una apasionada que busca cumplir sus metas con ingenio, tal como le enseñó su papá: metiéndole capricho. Por eso, sus amigas la llaman: María, la caprichosa. Siempre soñó con ser maestra y, aunque no pudo seguir su sueño a una edad temprana, su vocación permanece intacta. Por eso, siempre está atenta en aprender, no sólo en su oficio como empleada, sino también en todo lo relacionado con los papeleos burocráticos y legislación para obtener subsidios, así como para lograr que las empleadas sean incluidas en leyes que las protejan.

Desarrolla su oficio con dignidad y lucha por mejores condiciones laborales. María siempre está dispuesta a ayudar a sus amigas cuando algo le parece injusto. A menudo se encuentra en problemas por no quedarse callada o por no hacerse a un lado, pero también sabe ganarse a las personas. Es entradora y desparpajada; no le gustan las cosas tapadas y va de frente. Espera lo mismo de los demás, lo que a veces le causa conflictos, como en sus relaciones con Willington y posteriormente con Fernando.



“Las cuentas claras y el chocolate espeso” es un principio que aplica no solo en su trabajo, sino también en su vida personal, aunque eso implique grandes sacrificios en su búsqueda de un mejor futuro en Medellín. Para María, en la vida: para atrás ni para tomar impulso.Así, con determinación y a punta de capricho, y aunque se demore, logra conseguir todo lo que se propone.