Hijo de Melina Ramírez mostró su cuarto: tiene mural de fútbol y minicesta de baloncesto

La habitación del hijo de Melina Ramírez es amplia, pero no está llena de muebles ni de otros objetos, sino que cuenta con espacio suficiente para que él pueda practicar fútbol y hasta baloncesto.

Está decorada con figuras deportivas y cómicas que a él le gustan. Por ejemplo, una pared tiene balones de fútbol, misma forma que tiene un tapete ubicado en el centro de la habitación.

Su cama “de niño grande” es sencilla, hecha a su medida y con una mesa de noche que cuelga del cabecero, y en la que tiene una foto de él junto a su mascota. A los pies está ubicado un sillón que a la vez se convierte en un cajón en el que Salvador guarda sus juegos de mesa.

Tiene un ventanal que le da luz natural al cuarto y otra pared con textura en la que tiene colgado un juego de tiro al blanco. En ese mismo lado tiene varios balones de distintos tamaños y materiales y una minicesta de baloncesto en la que puede practicar los tiros.

El hijo de la presentadora caleña, con raíces antioqueñas, además cuenta con un escritorio para hacer sus tareas y allí ubicó los trofeos y las medallas que ganó en carreras de ‘running’. Encima de él tiene varios cajones en los que guarda sus carros, juegos didácticos y varias figuras de series infantiles. Salvador además mostró parte del ‘walking closet’ que tiene en su habitación y en él guarda su colección de camisetas de fútbol.

Quién es la pareja de Melina Ramírez

La reconocida presentadora y modelo Melina Ramírez reencontró el amor en el actor Juan Manuel Mendoza, con quien mantiene una relación desde hace varios años. Su historia de amor, discreta pero sólida, comenzó a mediados de 2020, pero se oficializó meses después. En 2022 él le propuso matrimonio y un año después, en 2023, la pareja se casó en Cartagena con la presencia del hijo de ella, fruto de su relación con Mateo Carvajal, y la hija de él, a la que tuvo cuando fue esposo de la actriz Daniella Donado.

Desde entonces, la presentadora y el actor (que también es cantante) han demostrado tener una conexión profunda basada en el respeto, la admiración y el apoyo mutuo a sus carreras artísticas. En entrevistas, Ramírez ha destacado que Mendoza llegó a su vida para sumar y acompañar desde el amor tranquilo.