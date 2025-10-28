Qué pasó entre Rosa y Eleazar en la Suite ditu del 'Desafío': primeros videos de la velada

El coach de vida y la psicóloga tuvieron la oportunidad de visitar la Suite ditu no solo para recargar energías del más reciente ciclo en La Ciudad de las Cajas, sino también para conocerse un poco mejor teniendo en cuenta que el Súper Humano aseguró que encontraba interesante a su compañera. Una vez estuvieron solos, se adentraron en una profunda conversación sobre lo afortunados que son por estar en el reality de los colombianos.

Qué pasó entre Rosa y Eleazar en la Suite ditu

Durante el encuentro tuvieron la posibilidad de reflexionar sobre lo "bendecidos" que son de haber avanzado tanto en competencia, pues estar en la etapa de dos equipos los convierte en los Súper Humanos más fuertes de las 32 personas que se inscribieron y quedaron seleccionados para esta edición del programa.



El excapitán de Alpha aprovechó la oportunidad para recordar cómo fue liderar esta casa hace varios ciclos teniendo en cuenta que muchos de sus compañeros no estaban de acuerdo con algunas de las decisiones que tomaba: "La vida me colocó en una casa llena de personas inmaduras. En la casa Alpha la única persona madura era Cami y eso que más o menos porque tenía una esencia de niña que tenía muy desarrollada", mencionó.



Además de charlar, los deportistas aprovecharon las comodidades de la casa, por lo que se metieron al jacuzzi, comieron de la gran variedad de alimentos que preparó la producción para ellos y tuvieron algunos acercamientos; sin embargo, demostraron que su foco por el momento es la competencia, pues están convencidos de que llegarán a la Gran Final y competirán por dejar sus nombres en la copa de los vencedores.

Mientras la dupla disfruta de la Suite ditu, Gamma enfrenta de nuevo una penitencia en El Rincón de los Castigos. En conversación con Andrea Serna, Valentina se disculpó con su equipo por haber fallado en el Box de Tierra debido al miedo que la invadió.

