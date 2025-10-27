Actor Conrado Osorio, que tiene cáncer avanzado, celebró su cumpleaños en la clínica

En medio de la adversidad que pasa Conrado Osorio por un cáncer de colon, que le hizo metástasis en el cuello y que evidentemente lo ha debilitado, el actor de ‘Padres e Hijos’ y ‘Tierra de Cantores’ vivió un momento agradable en la celebración de su cumpleaños 49.

Familiares y amigos del actor colombiano, con amplió recorrido en México, llegaron hasta el Centro Oncológico Antioquia, en el que él se encuentra llevando su tratamiento médico, para celebrar su vida y hacerle pasar un momento agradable.

“En este día que está terminando solo quiero decir: DIOS GRACIASSSSS Por tanto por estos años de vida, por mi familia y amigos, por tantas personas regalándome una oración por mi recuperación; se siente bonito y llena el alma. DIOS PADRE que se haga tu voluntad”, escribió Conrado Osorio en la publicación de su Instagram.

Quién es Conrado Osorio, actor que sufre cáncer de colon

Conrado Osorio inició su carrera en Colombia en la década de los 90, participando en producciones locales antes de trasladarse a México, donde trabajó en reconocidas telenovelas. Tras varios años de éxito internacional, regresó al país para consolidarse como uno de los actores más versátiles de la televisión nacional.

Su trayectoria ha sido reconocida tanto por su talento como por su compromiso artístico, participando en dramas, comedias y producciones históricas que marcaron la pantalla colombiana. No obstante, desde hace unos meses el actor es noticia por el cáncer de colon con el que fue diagnosticado.

El artista ha compartido con sus seguidores detalles del proceso médico que enfrenta desde que le detectaron un tumor. Tras una cirugía en la que le extirparon más de cincuenta ganglios linfáticos comprometidos, el actor inició un largo tratamiento de quimioterapia y radioterapia. Sin embargo, su recuperación se ha visto afectada por la aparición de nuevas lesiones cancerígenas en el cuello, lo que indica una metástasis.

Pese a la gravedad de su estado, Osorio continúa compartiendo mensajes de esperanza y fortaleza. En sus publicaciones, suele reflexionar sobre la importancia de enfrentar el dolor con actitud positiva.

