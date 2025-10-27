En vivo
También Caerás
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
Deuda de actor de 'Pasión de Gavilanes'

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Actor Conrado Osorio, que tiene cáncer avanzado, celebró su cumpleaños en la clínica

Actor Conrado Osorio, que tiene cáncer avanzado, celebró su cumpleaños en la clínica

El antioqueño compartió en su cuenta de Instagram un video en el que se ve a sus familiares cantándole ‘Las Mañanitas’ y el cumpleaños feliz, mientras él sostenía un ponqué sonriente.

Publicidad

Publicidad

Publicidad