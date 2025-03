Conrado Osorio hizo importante anuncio sobre su lucha contra el cáncer: "No es fácil"

El actor Conrado Osorio vuelve a ser noticia en las plataformas digitales debido a su estado de salud, pues recientemente apareció en su cuenta oficial de Instagram para contar de qué forma han sido los últimos días dentro de la clínica y cómo se encuentra anímicamente. Es necesario mencionar que él había dado a conocer que tenía cáncer de colon y que la EPS le había cancelado dos operaciones para combatir su enfermedad.

Osorio posteó un video en el que se le observa conectado a unos aparatos, pero con buena actitud: "No, nada, yo inventando aquí qué hacer, disfrutando del ambiente hospitalario, les quería compartir familia y amigos que estamos finalizando el segundo ciclo de quimio", mencionó.

El importante anuncio de Conrado Osorio sobre su proceso con el cáncer

Posteriormente, indicó que se avecinan días complejos porque debe someterse a dos procesos al tiempo que le pueden llegar a causar agotamiento físico; no obstante, recordó que mantenerse optimista es un aspecto fundamental en esta situación.

"Me vieron y dijeron que me van a comenzar unas radioterapias el lunes, no es fácil porque ahora combinando quimioterapia con radioterapia, esa cosas pone las defensas muy locas. Y bueno, pues hay que ponerle el pecho a la vida como venga, para eso estamos, con la frente en alto y de la mano de Dios, él todo lo puede", expresó en medio de la grabación.

Por último, aprovechó el espacio para agradecerles a todas las personas que se han tomado un momento de escribirle mensajes para no desfallecer en la recuperación. Por su parte, muchos colegas y admiradores se mostraron interesados en saber los pormenores de su salud, por lo que le solicitaron reportarse de vez en cuando para darles un parte de tranquilidad:

"Eres un valiente al afrontar los azares de la vida con la mejor actitud", "no olvides que Dios es un Dios de milagros", "sé lo que se siente, pero también sé que todo pasa", "Dios tiene el control, siempre en positivo", "abrazo enorme a la distancia, tan grande como tu valor", "fuerza y mucho ánimo", son algunos de los comentarios que le dejaron en el post que ya recoge más de 200 'me gusta' en la red.