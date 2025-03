Famoso actor colombiano tiene cáncer de colon: le negaron la cirugía para tratar la metástasis

Crece la preocupación por el estado de salud del reconocido actor Conrado Osorio, recordado por su participación en producciones como La Viuda Negra, Los Canarios y otros proyectos de cine y televisión en México. El artista le ofreció en 2024 una entrevista al periodista Carlos Ochoa, en donde revelaba cómo se enteró de que tenía cáncer de colon.

Mira también: A famosa periodista le hicieron una mastectomía y contó cómo ha sido su batalla contra el cáncer

Según explicó, tuvo que someterse a varias revisiones para recibir el diagnóstico médico: "Estuvimos haciendo exámenes en la EPS para ver si era gastroenteritis, helicobacter y, finalmente, desembocó en que era un cáncer de colon", dijo.

Osorio tuvo que ser sometido a una cirugía para retirar un tumor con 55 ganglios cancerígenos; sin embargo, su viacrucis no terminó allí, pues ha documentado a través de redes sociales los problemas que ha tenido con la EPS y que parecen afectar cada vez más su estado anímico, así como también su salud.

Publicidad

No te pierdas: Diego Guauque reveló cuál canción lo acompañó en su lucha contra el cáncer: "yo lloraba"

Conrado Osorio denuncia que su EPS le canceló dos operaciones

De acuerdo con Noticias Caracol, Conrado informó que, a pesar de que lleva aproximadamente 19 meses de tratamiento, sigue requiriendo de dos intervenciones quirúrgicas que desafortunadamente su EPS no ha querido realizar. Una de ellas sería para tratar la metástasis en el ilíaco, mientras que la otra estaría enfocada en una molestia que tiene en la cadera derecha.

Publicidad

Recientemente, Osorio se tomó publicó un video en donde motivó a más pacientes que tienen una condición similar a no desfallecer y mantenerse fuertes: "¿qué pasa cuando hay dolor? Se reprimen emociones, tristeza, rabia, miedo y, ¿por qué no? Risa (...) Estuve practicando un ejercicio y no sé si de algo les funcione, se los comparto, piensen en una frase que no tenga nada que ver, ningún sentido (...) la van a repetir desahogando sus sentimientos", dijo.

Te puede interesar: Esposa de Luciano D’ Alessandro anunció que tiene cáncer de piel: así se dio cuenta

Diferentes usuarios de Internet y colegas del medio se han solidarizado con su situación y le han enviado mensajes de fortaleza, tal es el caso de Juan Pablo Obregón, quien le escribió en uno de sus post: "Ánimo mi hermano. Es el momento indicado para aferrarse a la voluntad de Dios y dejar que él obre en ti ofreciendo ese dolor. Ánimo de la mano de Dios🙏🏼".