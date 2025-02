Diego Guauque reveló cuál canción lo acompañó en su lucha contra el cáncer: "yo lloraba"

Diego Guauque , reconocido periodista de Séptimo Día, logró superar el cáncer tras un arduo proceso de tratamiento y recuperación. Desde que hizo pública su enfermedad, compartió con sus seguidores cada etapa del desafío que enfrentó, incluyendo las quimioterapias y los momentos de mayor incertidumbre. A lo largo de este tiempo, contó con el apoyo incondicional de su esposa, Alejandra Rodríguez, y de sus seres queridos, quienes fueron fundamentales en su proceso de sanación.

Mira también: Diego Guauque presentará conmovedor reportaje sobre el cáncer: "es un tema que conozco a fondo"

En una reciente entrevista radial, recordó las etapas más difíciles de su tratamiento y reveló detalles sobre ciertos momentos que resultaron impactantes tanto para él, como para sus familiares, como cuando recibió una llamada de su doctor y este le explicó que después de haberse sometido a quimioterapias, su tumor había reducido el tamaño en un 32%, lo que para él no fue alentador, pero para su pareja y los profesionales de la salud sí.

En su relato, el reportero de Caracol Televisión reveló qué cosas le ayudaban a distraerse y mostrarse optimista ante el futuro. Entre risas habló del fútbol, los reencuentros con amigos y colegas del pasado, y por supuesto, el apoyo de sus seguidores, el cual siempre le sorprendió porque había personas que le escribían por redes sociales y le contaban que habían pagado misas para pedir por su bienestar, aun sin conocerlo personalmente.

Publicidad

Diego Guauque superó el cáncer

Pero no fue lo único, ya que la música también cumplió con un papel sanador en su proceso, en especial el tema 'Ave María' del cantante español Raphael: “Esa me mueve las fibras, porque yo la ponía en los momentos más difíciles en la clínica, cuando, por ejemplo, Aleja estaba dormida y yo estaba que no podía del dolor. La ponía y lograba dormir… yo escuchaba eso y lloraba, se me salían las lágrimas, me revuelca bastante esa canción”, confesó Guauque.

Publicidad

Ahora, tras haber vencido la enfermedad, Guauque continúa compartiendo su historia con un mensaje de esperanza y gratitud, convirtiéndose en una inspiración para quienes atraviesan situaciones similares. En su entrevista aseguró que esta retadra experiencia lo motivó a ser un apoyo para pacientes de cáncer,

Cabe recordar que en enero de 2023 fue diagnosticado con leiomiosarcoma, y posteriormente le explicaron que tendría la posibilidad de someterse a una cirugía para extirpar el tumor en su cuerpo, no obstante, esto no fue posible y por eso los médicos optaron por someterlo a quimioterapia.

Te puede interesar: Diego Guauque compartió la captura de un mensaje en el que la Gorda Fabiola habló de la muerte