Ingrid Karina habría tenido una recaída: la vieron presuntamente consumiendo en un barrio de Bogotá

Ingrid Karina se hizo conocida en redes sociales luego de que se viralizara su historia gracias a un video de una influenciadora que la encontró en condición de calle en Medellín e indagó sobre su pasado. Su testimonio generó conmoción en el país, pues ella relató que fue modelo de Stock Models, hasta que una serie de eventos en su vida la llevaron a vivir en las calles y sumirse en la drogadicción.

El caso causó tal impacto, que rápidamente varios usuarios compartieron imágenes de su faceta como modelo para darle mayor visibilidad e incluso ofrecieron su ayuda para que iniciara un proceso de rehabilitación, luego, su hijo Juan Antonio se pronunció y decidió encontrarse con ella para acompañarla en esta nueva etapa.

Desde entonces, a finales de 2024, el joven le creó una cuenta de TikTok e Instagram para que ella pudiera compartir detalles de su proceso y así tener algo en que enfocarse; sin embargo, en todo este tiempo han ocurrido todo tipo de sucesos: Ingrid Karina estuvo en Día a Día, fue internada en un centro de rehabilitación, escapó del mismo argumentando maltrato y abuso por parte de los funcionarios, cambió su look y más.

Ingrid Karina habría tenido una recaída

A pesar de que con el paso de los meses su transformación fue evidente, lo más reciente es que en TikTok comenzó a circular un video que ha causado preocupación. En la grabación, publicada por la cuenta @lorenariano1807 el 11 de febrero de 2025, se ve a una mujer en lo que sería el barrio Santa Fe, en Bogotá. La persona en cuestión está de pie, recostada en una puerta de rejas, con el cabello corto —tal como Ingrid Karina lo mostró recientemente—, una chaqueta grande y un short. Aunque no se ha confirmado su identidad, el usuario que compartió el video aseguró que se trata de la modelo y escribió: "Vean Ingrid Karina se encuentra en el Barrio Santa Fe consumiendo de nuevo".

Este video, que ya superó el millón de visualizaciones y tiene más de dos mil comentarios, ha generado opiniones divididas. Mientras algunos usuarios sostienen que sí es Ingrid Karina, otros argumentan que la calidad de la imagen no permite identificarla con certeza. Lo cierto es que el clip es objeto de debate en redes sociales.

"Sí es el barrio Santa Fe, pero no es ella", "Dejarla, la quisieron ayudar y terminó hablando mal de Andreita", "¿Dónde está consumiendo? Yo la veo de pie, normal", "en el vídeo no está haciendo nada", "Y ese video perfectamente puede ser de hace rato", "No parece ser Ingrid", son solo algunos de los mensajes que se puede leer.

Hasta el momento, ni Ingrid Karina ni su hijo se han pronunciado al respecto, pero los internautas esperan una respuesta para conocer el estado de la exmodelo en su proceso de recuperación.

