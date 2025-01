“Les va a dar tristeza”: Ingrid Karina relató cómo ganaba dinero cuando vivía en la calle

Ingrid Karina, quien fue una reconocida y exitosa modelo hace 20 años, se volvió viral en redes sociales en el mes de noviembre a raíz de un video que publicó @andreiitha_moreno9, en el que dio a conocer su dolorosa historia y cómo la vida le cambió a tal punto quevivía en las calles de Medellín y se encontraba sumergida en el oscuro mundo de la drogadicción.

Horas después de que se volviera viral la grabación, en las plataformas digitales comenzaron a aparecer fotos de Ingrid cuando hacía parte de Stock Models, lo que desató cientos de comentarios en los que resaltaban su belleza y cómo la vida la había golpeado tan fuerte, que en la actualidad su rostro reflejaba mucha tristeza y melancolía.

Te puede interesar:Ingrid Karina mostró cambio radical en su apariencia: Así pasó el fin de año en Bogotá

Días después de conocerse su historia y su problema de adicción, la exmodelo fue internada en un centro de rehabilitación y allí permaneció varias semanas, hasta que se escapó debido a que no se sentía bien en el lugar, según relató ella misma a través de un video.

En diciembre su hijo, quien vive en Francia, viajó a Colombia para poder reencontrarse con ella y poderla ayudar a alejarse del infierno que padecía en las calles de Medellín. El joven, quien le abrió una cuenta en TikTok, compartió su preocupación por su mamá y sus intenciones de ayudarla.

Publicidad

Así se ganaba la vida Ingrid Karina en la calle

La exmodelo duró viviendo en el Bronx de Medellín aproximadamente nueve años , tiempo en el que tuvo que padecer muchos maltratos y sufrir los vejámenes de la gente y la calle.

Publicidad

Gracias a una cuenta de TikTok que le hizo su hijo, Ingrid ha estado contando detalles desconocidos de lo que ha sido su vida desde que se alejó de las pasarelas, y recientemente publicó un video relatando cómo se ganaba la vida mientras dormía en la calle.

Así se veía Ingrid Karina cuando era modelo. Foto: TikTok @ingridkarinamodelo

“Esta es la historia y se llama hago domicilios y no duermo. A algunos les va a dar tristeza, a otros les va a dar risa, a otros les va a dar rabia, a unos lástima, algunos me juzgarán, en fin, lo que sí les garantizo es que a todos les va a provocar alguna emoción”, comenzó diciendo la mujer, a quien se le ve recuperada.

Durante el video, que dura 2 minutos, la exmodelo manifestó que se aprovechaba de que muchas personas llegaban al Bronx en busca de estupefacientes, pero les da miedo ingresar, por lo que ella se ofrecía a traerles lo que necesitaban a cambio de dinero.

“Cuando llegaban esas personas yo gritaba ‘hago domicilios y no vuelvo’, entonces me decía ‘flaca, cuánto por un domicilio’, y yo les decía ‘lo que me quieran dar’, entonces pedían; ‘necesitamos un valde, una cremallera, eso cuánto vale’, yo les decía que 40 mil, me decían ‘tome 50 y lo que le sobre para usted’, me entregaban el dinero y yo no volvía”, contó.

Vea también: Ingrid Karina reapareció en redes con extraña apariencia: “nariz inflamada por golpiza”

Publicidad

La mujer confesó que con ese dinero se compraba comida, pagaba una pieza para no dormir en la calle y también compraba estupefacientes. Además, reveló que muchos de esos “clientes” comenzaban a preguntarle a gente del Bronx por ella porque no volvía con la plata ni el “encargo”, a lo que muchos les contestaban que “para qué le daban dinero a ella si vive gritando hago domicilios y no vuelvo”.

Exmodelo se arrepiente de su pasado en la calle

Publicidad

“Esta es una historia real de la que obviamente yo no estoy orgullosa, estaba totalmente hundida en esta adicción de la cual duraré en recuperación el resto de mi vida. Cuando uno está en ese estado no piensa en las consecuencias de sus acciones o cómo estas pueden afectar a otros. Les pido disculpas a las personas que pudieron resultar afectadas”, concluyó.