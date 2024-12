Ingrid Karina y su hijo se reencontraron: Expusieron presunto maltrato y secuestro

Luego del desconcierto sobre lo que realmente pasó con Ingrid Karina luego de que no se tuviera conocimiento sobre su paradero tras abandonar el centro de rehabilitación en el que se encontraba, Juan Antonio, su hijo, no solo reveló que se encuentran juntos después de muchos años, sino que expuso todo a lo que querían someter a su madre.

Cabe destacar que la viralidad que obtuvo el caso de la exmodelo, a quien encontraron en las calles, generó demasiada atención en los colombianos, lo cual no solo conllevó a que sus hijos se enteraran de que ella seguía con vida, puesto que gran parte de su familia pensaba que había fallecido, sino que llamó la atención de personas que quisieron beneficiarse de esto.

Te puede interesar: Ingrid Karina reapareció en redes con extraña apariencia: “nariz inflamada por golpiza”

Reencuentro de Ingrid Karina y su hijo

Desde el 11 de noviembre, Juan Antonio creó cuentas en redes sociales con el objetivo de darle estas a su madre cuando se recuperara de sus problemas de adicción y mantener a la gente al tanto sobre lo ocurrido en este caso, especialmente porque tenía el anhelo de volverla a ver y poder ayudarla en el proceso.

Fue hasta el pasado 27 de diciembre que dio con el paradero de Ingrid Karina, quien se encontraba en las calles del Bronx, de acuerdo a la información brindada por el joven.

Conoce más: Hijo de Ingrid Karina reveló que ella dejó una carta al salir de rehabilitación: ya sabe dónde está

Publicidad

Con dos fotografías, una en la que se les ve de espaldas caminando por la calle mientras que él la sujeta y otra en la que van en un taxi, el hijo de la exmodelo reveló que: "Frank sin límites sí la golpeó para dejarla secuestrada en Corporación AVA por lucro. Sé que estarán confundidos, pero pronto explicaré bien".

Sumado a esto, Juan Antonio publicó imágenes donde se le ve a Ingrid Karina en lo que catalogó como un calabozo, puesto que es un cuarto bastante pequeño donde solo cabía un colchón, en el que no habían sábanas y solo la tapaban con una cobija. Asimismo, puso de fondo un audio en el que se escuchaba a un hombre llamado Fabio, quien presuntamente es un empleado de la Corporación AVA, que era donde ella se encontraba, y quien dio detalles de lo sucedido.

Publicidad

Inicialmente, este hombre mencionó que la exmodelo estaba adolorida de uno de sus senos, al punto de que ella consideraba que le habrían dañado una de sus prótesis. A la vez, indicó que la manera como la llevaron a este lugar, para él, fue un supuesto secuestro y no un bloqueo, como lo llamaron en su momento, indicando que se debe investigar quién firmó los papeles para que esto se llevara a cabo.

Lee también: Ingrid Karina escapó del centro de rehabilitación: Así lo anunció su hijo

En otra publicación, escribieron: “Me querían tener secuestrada hasta que se hicieran los documentales, estaba privada de mi libertad. Andrés Cardona (que pienso es un alias), el dueño de la Corporación AVA, me decía que me haría cirugías y una cantidad de locuras. Andrés y Frank son unos delincuentes. Solo hasta cuando el abogado de mi hijo escribió un mensaje a Andrés me dejaron salir”.

Ante esta situación, Frank sin límites salió a dar declaraciones al respecto, dando a conocer que habría sido la madre de Ingrid Karina quien, por medio de un audio, le dio la autorización para que la rescatara de las calles y la llevara al centro de rehabilitación. A su vez, publicó varios videos con los que quiso demostrar que no habría ni un presunto secuestro y ni maltrato por su parte.

Igualmente, el creador de contenido reveló videos en los que se vio cuando la visitó en donde ella se encontraba, luego de que había pedido que la cambiaran de lugar, y lo feliz que se veía, supuestamente, no solo ante su presencia, sino por el trato que estaba recibiendo.