Ingrid Karina les envió por primera vez un mensaje a sus hijos y familia desde rehabilitación

Ingrid Karina fue entrevistada en Día a Día tras estar 21 días fuera del ojo público debido a su estancia en rehabilitación. Pese a los rumores que circulan, la mujer está muy bien y así lo confirmó al hablar de su proceso.

Cuando la creadora de contenido Andrea Moreno la encontró viviendo en las calles de Medellín y su caso se hizo viral uno de sus hijos apareció en redes sociales con varias instantáneas y una cuenta con el nombre de la modelo.

En ese momento, el joven aseguró que la había creado para poder dársela cuando esté completamente recuperada, ya que espera que pueda dedicarse a crear contenido en redes y a vivir de lo que decida contar allí.

Actualmente, el perfil de TikTok alcanza los 539 mil seguidores y asciende a los dos millones de personas atentas a lo que está sucediendo con la mujer, quien declaró en una entrevista con Día a Día este 4 de diciembre que no ha tenido mucho contacto con sus seres queridos.

Ingrid Karina les envió un mensaje a sus hijos

La modelo se había negado a decirle cualquier cosa a sus hijos mientras que estaba viviendo en las calles, pero en esta ocasión le dijo a Sandra Posada, corresponsal en Medellín del programa matutino que lo haría en un espacio corto.

“Quiero mandarles un mensajito a mis hijos, que no se preocupen, que todo está bien, que la mamá ya está mejor, pronto nos vemos tengan paciencia. Y a los miembros de la familia que no sé quién (está pendiente) que estén tranquilos, que estoy bien”, comentó.

Adicionalmente, se sinceró y dijo que no ha sido sencillo, ha pasado muchas noches sin poder dormir o comer, “a veces me salgo de casillas, pero estoy bien”, explicó y agregó que sigue entendiéndolo todo y que cada día estará mejor.

Ingrid Karina apareció por primera vez en televisión

En medio del capítulo de Día a Día de este 4 de diciembre, la corresponsal de Medellín, Sandra Posada se mostró junto a la mujer en una entrevista y, sin duda, el aspecto de Ingrid Karina sorprendió incluso a los presentadores.

Y es que actualmente luce su cabello largo, tiene extensiones de pestañas y se ve mucho más saludable y menos delgada que en los videos publicados por Andrea Moreno en TikTok a inicios de noviembre del 2024. Al parecer, gracias a la ayuda que ha recibido.

21 días después de entrar a rehabilitación, la modelo se está dando una segunda oportunidad en la vida y por eso comentó que todos los días continúa trabajando para mejorar y está confiando en las personas y en que puede volver a ser ella misma.

