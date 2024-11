Aparece el hijo de la modelo que está en las calles: quiere darle trabajo

Ingrid Karina es una mujer que se ha hecho viral después de protagonizar un video filmado en las calles. Andrea Moreno compartió la filmación en la que mantiene una conversación con ella, e incluso, en su testimonio le dice que fue modelo de Stock Models.

Al cuestionar qué hace en las calles, la mujer le dice que tiene tres nacionalidades y habla siete idiomas, estuvo casada durante 20 años y le confiesa que le toca mantenerse de esta forma, a pesar de que no es lo que quiere.

Karina expresa que tiene un gran dolor afectivo, se siente sola: “le dediqué los mejores años de mi vida a mis hijos y en este momento estoy perdida”, hace énfasis también en que, en Medellín, ciudad en la que se encuentra, no le ha ido nada bien.

Acerca de si se arrepiente de haber probado sustancias ilícitas confiesa que “todo tiene una enseñanza en la vida”, pero es consciente de que la que consume trae, especialmente, más dolor que otras, “me toca bien duro”, comenta.

Manifiesta que lo que le ha sucedido “es traumático”, confiesa que tuvo un esposo que le dio mucho dolor y ahora está en un lugar que le trae más, “no sé qué era mejor, si aguantármelo a él o esto”, expresa en el video.

Ha estado al borde de la muerte, la han herido y le han faltado al respeto, perdió a su hija a los 7 años por una enfermedad y espera que sus otros dos hijos no vean su video: “¿para qué me maté 20 años de la vida para que ahora vean a su mamá así y digan que no estudian por eso?”.

Hijo de Ingrid Karina aparece en redes sociales

El nombre del joven es Juan Antonio y asegura que creó la cuenta para que empiece a crecer y, cuando su mamá esté recuperada, pueda utilizarla, trabajar y ganar dinero con ella, de hecho, esta es la descripción del perfil: “Ingrid Karina, manejara esta cuenta tan pronto tenga celular y pueda hacerlo”.

En medio de su video expresa: “Muchos adictos cuando ya se recuperan, vuelven a las drogas porque no tienen nada que hacer ni nadie que les dé trabajo”, por eso quiere que el caso de su mamá sea distinto.

Al parecer a la exmodelo le gusta el tema de la creación de contenido y por eso tiene esperanza en que su plan funcione. Esta es la misma razón por la que no quiere contar la historia de la mujer, ya que espera que lo haga con su propia voz.

Hasta el momento del video Antonio no había podido ponerse en contacto con su mamá, no obstante, agradeció a quienes se han preocupado e interesado en el caso de la modelo. Finalmente, agregó que cualquier detalle será publicado en el perfil.