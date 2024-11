Hijo de Ingrid Karina aclaró que su madre no ha muerto y respondió si fue atropellada

Desde que se dio a conocer el caso de Ingrid Karina, la exmodelo que está en condición de calle, muchos fanáticos han permanecido atentos a sus redes sociales para saber en qué va su recuperación. Recientemente, se hizo viral una información que indicaba que la mujer había fallecido, por lo que su hijo tuvo que aparecer a través de la cuenta oficial de TikTok para referirse al tema.

Es relevante decir que en las plataformas digitales se crearon dos rumores. Por un lado, internautas aseguraron que Ingrid Karina había sido atropellada en el Bronx mientras cruzaba todos los carriles de la calle; y por el otro, señalaron que había fallecido en el centro de rehabilitación contra las adicciones en el que se encuentra alojada en la actualidad debido a que la habían "automedicado".

Hijo de Ingrid Karina se pronunció

Juan Antonio se tomó el perfil de su madre en la citada red social para desmentir la noticia, agregando de esta forma que hay muchas personas que quieren utilizar el nombre de ella para sacar provecho de la situación y estafar a la gente de buen corazón que pretende ayudarlos.

"Quería decirles que mi mamá no ha sufrido ningún tipo de accidente ni ha fallecido. Nuevamente me han llegado mensajes sobre cuentas que están pidiendo dinero a nombre de ella. Esta es la única cuenta que yo he creado", dijo.

Las reacciones por parte de los admiradores no se han hecho esperar, pues se mostraron mucho más aliviados ante la noticia de que ella se encuentra sana y salva: "excelente que expliques la realidad", "no hay que creer todo lo que dicen en TikTok", "qué alegría saber que no le pasó nada a Ingrid", "gracias por aclarar, que Dios la bendiga", "no sé cómo pueden jugar con algo tan sagrado", "uy, qué alivio. Vi varios videos así y me imaginé lo peor", son algunos de los comentarios que se destacan en la red.

Es necesario mencionar que Ingrid Karina fue ingresada contra su voluntad a un centro y allí ha contado con el cuidado de los especialistas, quienes se encargan de velar por su bienestar y acompañarla en todo el proceso de mejoría.

