Daniela Álvarez contó que fue diagnosticada con un cáncer "muy fuerte" hace cinco años

Daniela Álvarez vuelve a ser noticia en las plataformas digitales debido a que hizo una revelación sobre su estado de salud. La modelo y presentadora ha sido el foco de atención en varias oportunidades porque ha demostrado ser un ejemplo de resiliencia, pues desde que le amputaron una de sus piernas en junio de 2020 por una isquemia , ha mostrado su proceso de recuperación en redes sociales.

Lo cierto es que recientemente concedió una entrevista para el podcast de Juan Pablo Dos Santos, en donde se refirió a un grave pronóstico que recibió antes de la operación, situación que la llevó a hablar directamente con Dios y pedirle que le diera sanidad en su cuerpo para poder vivir y continuar con sus proyectos.

Daniela Álvarez reveló que fue diagnosticada con cáncer

El hecho tuvo lugar dos meses antes de que le extirparan la pierna, dado que le detectaron un tumor, que según sus palabras, era un cáncer agresivo que podría poner en riesgo su calidad de vida.

"Yo tuve un tumor y ese tumor iba a ser muy malo, iba a ser un tumor que se llama linfoma. Ese tumor normalmente se multiplica por el cuerpo... Es un cáncer muy fuerte”, dijo.

Álvarez aseguró que la preocupación la condujo a ponerse de rodillas y pedirle a Dios que le cambiara el resultado por una condición con la que ella se sintiera bien y estuviera feliz: "Así me pasé, desde el día de la biopsia, hasta los 15 días en que llegaron los resultados. Cuando llega el nuevo diagnóstico ahora aparecía que lo que yo tenía era un tumor de bajo grado, que no era un linfoma y podía retirarse sin quimioterapias ni radioterapias (...) Efectivo, al final no fue el linfoma sino la amputación", explicó.

Por último, reflexionó acerca de la importancia que ha tenido la espiritualidad en todo este proceso de sanación y cómo la relación con un ser superior la ha llevado a comprender el porqué de muchas situaciones: "Ese día entendí que Dios me dio el privilegio de escucharme y me cambió el diagnóstico por algo con lo que puedo vivir y ser feliz", finalizó.

