Daniela Álvarez mostró la herida que tiene en su pie: "Me hago daño sin darme cuenta"

Daniela Álvarez subió una historia a su cuenta de Instagram con la preocupó a sus fanáticos dado que en la imagen se le vio utilizando muletas, por lo cual muchos se preguntaron acerca de lo que estaba pasándole y no dudaron en llenarla de preguntas al respecto, pues temían que esto fuera relacionado a problemas con su salud o su prótesis.

Ante la gran cantidad de cuestionamientos, la presentadora les explicó a sus seguidores lo que le sucedió con la intención de calmarlos, pero dejándoles ver las cosas con las que tiene que lidiar desde que perdió una de sus piernas.

"Hace dos años convivo con esta zona de presión en mi pie. Al no tener buena sensibilidad hay días que me hago daño sin darme cuenta y esa falta de sensibilidad no me permite que esta extremidad sane fácilmente", escribió.

Y es que esta no es la primera vez que Daniela da a conocer que esta zona de su cuerpo está afectada, puesto que es una de las consecuencias que ha afrontado desde la amputación de su pierna, lo cual ha utilizado para demostrarles a sus seguidores que no hay obstáculo que valga para derrumbarla, ya que ella está dispuesta a salir adelante y luchar por la vida.

"Cuando esto sucede debo quedarme en reposo hasta que la herida sane por completo y al solo tener un pie, pues no puedo caminar. Esto me pasó hace diez días y ya llevo dos sin apoyar en lo absoluto", añadió la presentadora.

La barranquillera se ha caracterizado por mantener la cabeza firme aún en medio de las dificultades que deba atravesar, por lo cual estuvo bastante serena al contarles esto a sus fanáticos, puesto que también dejó ver cómo inició la herida y cómo llegó a estar de complicada.

"Mientras, le doy gracias a Dios por dejarme este piecito que aunque lesionado es el único que tengo y el que me permite hacer tantas cosas que amo", añadió Daniela Álvarez.

Cabe destacar que la herida que se le hizo, especialmente en la zona de los juanetes, parecía ser una ampolla, no obstante, esta fue creciendo e inflamándose, además de tomar un color amarillento.

Al finalizar, la presentadora comentó que se sometió a un tratamiento que finalmente le ayudó a sanar y a quitarse ese dolor que la estaba afectando.