Padres de Epa Colombia afirman que la empresaria fue capturada por "un delito que no existe"

Desde que se conoció que Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia en el mundo digital, debería pagar cinco años de prisión en la cárcel del Buen Pastor de Bogotá, diferentes influenciadores y usuarios de Internet se han pronunciado sobre el hecho; sin embargo, recientemente fueron sus padres los que llamaron la atención por una polémica declaración.

Gerardo Barrera y Martha Rojas publicaron un video en su cuenta oficial de Instagram en el que aparecen frente al centro penitenciario de mediana y alta seguridad solicitando ayuda de organismos extranjeros, pues consideran injusta la medida que tomó la Corte Suprema de Justicia frente a los daños que cometió la creadora de contenido digital en el Paro Nacional de 2019.

El primero en referirse al tema fue el padre de la influencer, quien no dudó en señalar: "Pido a los organismos internacionales que por favor se pronuncien porque mi hija ha sido detenida por un delito que no existe en la legislación".

Por su parte, la señora Martha, quien ya había ofrecido una entrevista para La Red en donde hablaba de la compleja situación que vivió desde que se enteró de este problema con la justicia, puntualizó: "Yo, madre de Daneidy Barrera pido libertad para mi hija por la bebé que ella tiene y que la necesita".

Uno de los detalles más llamativos del clip es que pusieron la canción 'Gracias mi dios' de Yahaira Plasencia como música de fondo, demostrándole de esta forma a la empresaria de keratinas que están apoyándola, a pesar de que estén distanciados.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues les han deseado mucha fortaleza en la aceptación de esta decisión: "qué triste, ella merece libertad", "somos seres humanos y erramos, ella logró reivindicar todo lo malo que pudo hacer", "no entiendo por qué no le dan casa por cárcel", "¿y ella no había pagado pues esos daños de Transmilenio?", "qué dolor para estor padres y digan de Epa lo que quieran decir, pero buena hija sí ha sido", son algunos de los mensajes que se leen.

