Aida Victoria rompió el silencio sobre el caso de Epa Colombia y admitió que le ha tocado fibras

Un par de días después a la captura y la lectura de fallo de Epa Colombia por los daños que cometió a Transmilenio en el Paro Nacional de 2019 , la reconocida creadora de contenido digital Aida Victoria Merlano se pronunció sobre el tema a través de su cuenta oficial de Instagram y aclaró lo que piensa de toda este suceso.

La influencer abrió una caja de 'Preguntas y respuestas' en las historias de la citada red social, de manera que sus seguidores no dudaron en cuestionarla acerca de lo que pensaba sobre la medida que tomó la Corte Suprema de Justicia. Aida Victoria no solo aceptó que esta situación le había recordado el proceso que tiene con las autoridades por su participación en la fuga de su madre , sino que también dijo que consideraba mucho que la empresaria de keratinas tiene una bebé de nueve meses.

"Yo honestamente en algún momento emití una opinión, pero no la publiqué porque se me quebró la voz y es que ustedes saben que me toca fibras personales. Yo tengo problemas legales, mi mamá lleva más de siete años privada de la libertad y yo la cárcel no se la deseo a nadie, ni a mi peor enemigo porque es un infierno", explicó.

Aida Victoria afirmó que Epa Colombia merecía la medida domiciliaria

Asimismo, aseguró que Daneidy Barrera sí tenía "derecho a la casa por cárcel ", argumentando que había de por medio una condena de menos de ocho años de prisión y recordó que su familia depende económicamente de ella, así como los colaboradores que hacen parte de la marca que ha ido fortaleciendo con los años.

"Retiraron de la sociedad a una persona que en lugar de ser un peligro para ella, contribuye, entonces no me parece justo. Ella cometió un error, se arrepintió, ya resarció, se resocializó, ¿por qué no mandarla a su casa?", mencionó.

La reacción de los usuarios de Internet no se ha hecho esperar, pues la felicitaron por solidarizarse con la causa: "muy empática a diferencia de La Valdiri", "mis respetos a Aida, porque esa es la respuesta de un ser de buen corazón", "Este si es un lindo mensaje cargado de buenas intenciones", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.