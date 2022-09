Aída Victoria Merlano será condenada por su participación en la fuga de su mamá

La reconocida influenciadora Aida Victoria Merlano Manzaneda será condenada por ayudar a su madre, Aída Merlano, por haber estado junto con el odontólogo Javier Guillermo Cely, presuntamente implicada en la fuga de la excongresista el 1 de octubre de 2019 desde un consultorio médico de Bogotá.

En medio de la audiencia virtual, el juez que lleva el caso leyó el sentido del fallo condenatorio contra la hija de la prófuga de la justicia, pues se demostró que ella sí sabía del plan de escape que hizo, cuya madre además fue condenada a 11 años y 4 meses de prisión por concierto para delinquir, delitos electorales y posesión ilegal de armas.

Publicidad

Mira también: Aída Victoria Merlano presume nuevo procedimiento estético en su rostro

La fuga quedó grabada en las cámaras de seguridad del centro odontológico y según el relato de la joven influenciadora ahora condenada, ella admitió que, aunque vio la cuerda roja con la que su mamá se escapó del edificio, no sabía que la usaría para tal fin.

Además, aseguró que no vio cuando todo sucedió por estar concentrada en su celular y se enteró del hecho minutos después de que salió del consultorio odontológico. En su relato resaltó que fue por una periodista que supo que su mamá “se le había volado” al Inpec.

Te puede interesar: Aída Victoria Merlano confiesa la "imperfección" de sus senos que la acomplejó

Publicidad

Por otra parte, el odontólogo Cely fue absuelto, pues no se evidenció plenamente que estuviera involucrado en la fuga de 2019, cuando la excongresista se escapópor una ventana. El profesional expresó: “Yo he sido un chivo expiatorio, estoy muerto en vida, me dañaron mi familia, mi profesión, estoy en tratamiento psiquiátrico”, afirmó.

Por el momento, no se han conocido detalles del monto de la pena que pagará la condenada, pues se conoció solamente el sentido de fallo. Tampoco se tiene certeza si el juez emitirá una orden de captura.

Publicidad

El caso podrá ser apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá y se espera un pronto pronunciamiento de la joven Aida Victoria Merlano.