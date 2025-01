Reviven video de Epa Colombia huyendo de la Policía por el techo de su casa

El caso de Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia en Internet, ha conmocionado a toda Colombia. La empresaria de keratinas fue capturada el 27 de enero en una de sus peluquerías debido a que la Corte Suprema de Justicia falló en última instancia y la condenó a cinco años de cárcel por los daños cometidos contra Transmilenio en medio del estallido social de 2019 .

Reviven polémico video de Epa Colombia escapando de la Policía

La creadora de contenido digita publicó un video después de que la justicia conociera los hechos vandálicos contra el sistema de transporte público en el que aparecía burlándose de la situación, asegurando que no se dejaría atrapar de las autoridades en caso de que llegaran a capturarla para cumplir por sus delitos.

Mira también: Abogado de Epa Colombia dijo qué pasó con la hija de la empresaria y a cargo de quién está

"Amiga, tú sabes que yo tengo una condena, ¿verdad? Transmilenio y la Fiscalía quieren colocarme una manilla, pero yo no me voy a dejar porque Dios no quiere y si tengo que saltar las tejas, las salto, pero no me cogen", señaló en la grabación para posteriormente correr por el techo de su casa mientras lleva puesto un traje de baño.

En el mismo clip, barrera explicó que le fue muy difícil asimilar que ya no podía usar sus redes sociales como antes lo hacía, pues, a pesar de que para ese momento ya había iniciado su empresa de keratinas, sentía que su verdadera pasión era crear contenido para las plataformas digitales.

No te pierdas: Marcela Reyes opinó sobre la condena de Epa Colombia: "Lo están tomando como ejemplo"

Publicidad

"Realmente, el dinero, y vender mucho y tener muchas peluquerías no me hace feliz, a mí me hacen feliz los videos", explicó en aquella oportunidad.

Epa Colombia fue trasladada del bunker de la Fiscalía a la cárcel el Buen Pastor de Bogotá, donde deberá permanecer para cumplir con su pena, dado que la Corte Suprema de Justicia le negó la medida domiciliaria durante la lectura de fallo. Por ahora, se ha conocido la primera foto desde que llegó al centro carcelario ; sin embargo, sus admiradores están a la espera de saber más detalles del caso.

Te puede interesar: Epa Colombia deberá cumplir su condena en la cárcel: Pasará cinco años en El Buen Pastor