Marcela Reyes opinó sobre la condena de Epa Colombia: "Lo están tomando como ejemplo"

El mundo del entretenimiento sigue conmocionado y con diversas opiniones ante la captura de Epa Colombia , quien está a la espera de conocer cuál será su futuro y la cárcel en la que pagaría su condena de cinco años y dos meses, por lo que influenciadores han dado a conocer su punto de vista frente a este caso.

Una de estos creadores de contenido y famosos fue Marcela Reyes en una entrevista para Pulzo.com en la que se mostró bastante empática con la empresaria y la situación que ha atravesado desde que los agentes del CTI de la Fiscalía llegaron a su peluquería para llevarla al búnker.

“Me parece súper exagerado, la manera cómo la llevan, obviamente hay un error de por medio, la idea es que no repliquemos eso porque nosotros no podemos estar dando ese ejemplo, pero sí me parece muy excesivo, porque siento que se podría remunerar o hacer unos cursos”, mencionó la DJ.

Y es que Marcela Reyes, así como varios usuarios en redes sociales, considera que hay otras formas de que Daneidy Barrera se haga responsable de sus actos y repare los daños causados a TransMilenio: “Podría pagar un dinero, pero no de esa manera. Yo creo que lo están tomando más como ejemplo. Esta noticia es para mostrar más fuerza que esto puede hacer la ley”.

Mostrándose preocupada con lo que pueda pasarle a Epa Colombia, la DJ confesó para Pulzo que espera que las cosas cambien y se tome otro tipo de decisión: “Me parece una situación muy exagerada. No soy amiga de ella, pero como mujer y, sobre todo, como madre, me conmueve muchísimo la situación. Ahora veo el video y no puedo sacarlo de mi mente porque tiene un bebé, su empresa. Ella es polémica, como muchas influenciadoras, pero es madre e hija, no me quiero imaginar cómo está su familia en este momento”.

Sumado a esto, también dio a conocer cuál fue ese último acercamiento que tuvieron a pesar de haber protagonizado una discusión con ella, de la cual finalmente la empresaria de las keratinas le pagó 20 millones correspondientes a una apuesta.

Esta conversación estuvo relacionada a la peluquería de Epa Colombia, dado que quería que Marcela Reyes tocara para la inauguración de la misma, ante lo que la DJ reveló que no le iba a cobrar y que solo le pidió que le pagara los tiquetes para ir a Bogotá, pero finalmente no se concretó nada.