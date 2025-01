Manuela Gómez reaccionó a la captura de Epa Colombia: “yo pude hacer una demanda”

Epa Colombia fue capturada por la Fiscalía en la noche del 27 de enero en medio de un operativo en su peluquería en el Restrepo. La mujer alcanzó a publicar una serie de historias en las que contó lo que estaba sucediendo entre lágrimas.

Durante el 28 de enero ha estado en medio de las diligencias legales previas a su judicialización y a que el INPEC determine cuál será su centro de reclusión. A raíz de esto, los ojos de todo el país están sobre ella y cada detalle que se anuncie al respecto.

Vale la pena mencionar que varios influenciadores y figuras públicas han comentado al respecto, algunos incluso se han atrevido a defenderla o a hablar acerca de la condena de cinco años a la que tendrá que someterse.

Manuela Gómez habló de Epa Colombia

Por medio de sus redes sociales, la paisa comentó sobre la detención de la empresaria, allí explicó: “No me alegran las desgracias de las personas, pero sí he tenido muy claro en mi vida, y más ahora con una bebé, que todo lo que das es lo mismo que recibes”.

De la misma forma, recordó que fue la propia Daneidy quien hace poco hizo pública una situación privada de su relación. Al parecer, Manuela le había hecho unas confesiones en confianza y la creadora de contenido decidió contarlas a todos sus seguidores.

La paisa comentó a través de sus redes: “Si la gente estuviera consciente del daño que hacen unas malas palabras, unas malas acciones se cuidarían muchísimo más porque si botas veneno la vida te devuelve veneno”, adicionalmente, dijo que se cuida mucho más en sus acciones desde que es mamá, pues su hija podría pagar las consecuencias de lo que ella haga.

Retomando lo que pasó con su pareja y Epa Colombia, mencionó que esto la hizo perder la confianza en las personas y, en ese momento, fue ella quien decidió tomar una actitud tranquila y decidir que no le pondría más leña al fuego.

Esto, a pesar de que confesó que la pudo haber demandado por sus afirmaciones y acusaciones en su contra, pero no lo hizo porque pensó en su hija, “en la vida no se puede apagar fuego con más fuego, por eso he evolucionado como persona”, comentó.

Sobre lo que opina de la captura, dijo que “le da pesar, por la bebé, porque ella ama a su hija y estar distanciada tanto tiempo será duro”, de la misma forma agregó: “No le deseo el mal a nadie, no me alegro. Puede que me haya hecho lo que me haya hecho, pero me compadezco de la situación de ella y de su familia”.