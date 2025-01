Abogado de Epa Colombia dijo qué pasó con la hija de la empresaria y a cargo de quién está

Omar Ocampo, abogado de Epa Colombia , habló luego de la lectura del fallo condenatorio en contra de la empresaria para mencionar las acciones que tomará la defensa luego de que se ratificara la decisión de la Corte Suprema de justicia, especialmente pensando en Daphne Samara.

"Daneidy Barrera Rojas es madre cabeza de familia con una menor de edad de ocho a nueve meses de nacida y hay unos intereses internacionales y constitucionales que prevalecen como lo es el artículo 43 y 44 de la Constitución Política colombiana que por no ser escuchado no fue tenido en cuenta", recalcó.

Cabe destacar que los artículos mencionados dicen:

" ARTÍCULO 43. La mujer y el hombre tienen iguales derechos y oportunidades. La mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación. Durante el embarazo y después del parto gozará de especial asistencia y protección del Estado, y recibirá de éste subsidio alimentario si entonces estuviere desempleada o desamparada.

El Estado apoyará de manera especial a la mujer cabeza de familia.

ARTÍCULO 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás".

Además, dio a conocer las acciones que llevarán a cabo: "he tomado la determinación de presentar una acción de tutela en contra de la desatención de los magistrados", comentó el abogado quien destacó que está luchando por los derechos de la bebé, quien aseguró que no está siendo lactada ni protegida.

Ante esto, mencionó que era consciente de que en esta lectura del fallo condenatorio no había espacio para la contra, no obstante, consideró que era necesario que escucharan sus argumentos y tuviesen en cuenta a la mejor de edad, para luego recalcar que el país entero debería protestar ante lo sucedido: "no debemos aceptar una desatención del Estado, es decir, hay que materializar los derechos".

Con respecto a la solicitud que plantea hacer en cuanto al centro de reclusión, Omar Ocampo dejó en claro que más allá de cuestiones de seguridad esto se debe a su rol como madre.

Quién está a cargo de la hija de Epa Colombia

El abogado de la empresaria de keratinas comentó que Daphne Samara se encuentra actualmente con la abuela y familia materna y que están a la espera de la decisión y las acciones administrativas o judiciales que se deban adelantar.

Con respecto a por qué fue catalogada como madre cabeza de hogar, Omar Ocampo mencionó que esto es algo personal y que no entrará en dichas minucias por respeto a su representada, pero dejó en claro que estas son de interés jurídico y que más adelante se harán públicas.

Sumado a ello, reveló que tras la lectura del fallo condenatorio se reunirá tanto con Daneidy Barrera como con su familia para determinar qué medidas tomarán ante lo sucedido y si pedirán un permiso especial para que la bebé pueda ingresar al búnker de la Fiscalía.