Daniela Álvarez se lesionó el pie: Las muletas preocuparon a sus seguidores

La reconocida modelo Daniela Álvarez vuelve a ser noticia en las plataformas digitales gracias a una preocupante publicación que hizo en su cuenta oficial de Instagram, en la que recoge casi cinco millones de seguidores que están atentos tanto a su vida personal como a los proyectos que emprende.

La exreina de belleza posteó un video contando que sufrió una lesión en su pie, lo que ha afecta mucho más su movilidad debido a la amputación que le practicaron en 2020. A pesar de que ha asistido a terapias y ha aprendido a manejar la prótesis de la pierna, requiere de apoyo para realizar algunas actividades.

"Empiezo un viaje maravilloso y mi pie se lesionó. Cuando estas cosas me pasan, recuerdo que debemos estar listos para caer de pie y a mí me tocó aprender a caer en solo uno. La vida es una bendición que Dios me ha dado y con él a mi lado todo es posible. Mis pasos, aunque cortos y lentos, son un paso más hacia mi futuro", relató en el clip.

Allí se le vio desarrollando con normalidad su rutina diaria y todo lo que implica planear un viaje, pero con un poco de dificultad. Además, se pudo evidenciar que contó con el acompañamiento de las personas más cercanas a su círculo.

"Que valiente, Dani", "una guerrera, te admiro muchísimo", "de aplaudir, Dios te siga fortaleciendo", "no he llegado a trabajar y ya llorando", "Dios te bendiga mi amor y te llene de mucha sanidad", "una berraca, testimonio de que se puede seguir con el espectacular regalo que es la vida", "ella es toda una guerrera, puede con esto y mucho más", fueron los mensajes que le dejaron algunos usuarios de Internet.

Por el momento, sus admiradores están a la espera de conocer detalles sobre su pronta recuperación y también de su viaje para que siga compartiendo contenido que inspira a más personas a salir de su zona de confort y atreverse a ser la mejor versión de ellas mismas.

