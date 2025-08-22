María C no aguanta más a Katiuska, se desahogó con Camilo: “Ella está quedando muy mal”

En el capítulo 35 del Desafío, Omega se ganó la oportunidad de ir a la suite de ditu y con esto llegó el turno para que Camilo y María C disfrutaran de algunas horas de privacidad y relajación alejados de la competencia y de sus compañeros.

Para nadie es un secreto que han existido varias controversias entre la joven y Katiuska, la capitana de Omega. Por lo que en este espacio la competidora aprovechó para confesarse con su compañero y hablar de lo que ha sucedido.

María C está harta de Katiuska en el Desafío

Vale la pena mencionar que durante su estadía en playa baja hubo una gran pelea en la que la capitana se despachó en contra de Sathya y María C, asegurando que ellas eran la razón por la que no lograban ganar ninguna de las pruebas.

Sobre el tema, Camilo le comentó a la mujer del llano que: “para pelear se necesitan dos” y por eso ella le explicó que no discutió ante las acusaciones de Katiuska, pero admitió que sí le afectaron, por eso habló de la posibilidad de su renuncia, a lo que él respondió que hacerlo sería “una falta de respeto con ella misma”.

“Yo soy una mujer muy segura (…) a mí todo lo que me dicen no me afecta, me aburre”, declaró y durante la charla también cuestionó por qué tendría que soportar una persona que le hable tal y como la capitana lo hace con ella.

“Ella se está viendo muy mal”, aseguró y en esto Camilo se mostró de acuerdo, incluso mencionó que, dentro del Desafío del Siglo, todos deberían “saberse vender”, pues es así como podrán convencer a los televidentes de seguirlos más allá de la competencia y parece que opinan que Katiuska no lo está haciendo muy bien.

Finalmente, los dos hablaron de Sathya y que ella sí quedó muy afectada tras las acusaciones del equipo sobre su bajo rendimiento. Concluyeron que es una joven muy ingenua y noble, lo que le causó varios problemas en la competencia.

