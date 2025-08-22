Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Día a día
Síguenos en::
Tendencias:
DESAFÍO DEL SIGLO
EN VIVO DESAFÍO
LA VENGANZA DE ANALÍA

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / María C no aguanta más a Katiuska, se desahogó con Camilo: “Ella está quedando muy mal”

María C no aguanta más a Katiuska, se desahogó con Camilo: “Ella está quedando muy mal”

Desde el primer momento las integrantes de Omega en el Desafío del Siglo han tenido algunos inconvenientes, pero parece que la tensión entre María C y Katiuska podría estar a punto de explotar.