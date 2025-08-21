🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: ¿Alpha logrará derrocar a su capitán?

Valentina confiesa que entregó la victoria a Omega
Valentina, de Alpha, le hizo una confesión a Deisy luego de que Andrea Serna diera por terminado el Desafío de Sentencia y Servicios del séptimo ciclo que se llevó a cabo en el Box Rojo.
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Valentina, de Alpha, le hizo una confesión a Deisy luego de que Andrea Serna diera por terminado el Desafío de Sentencia y Servicios del séptimo ciclo que se llevó a cabo en el Box Rojo.
Gero marcó un “golazo” que rápidamente fue celebrado por sus compañeros de Alpha, quienes destacaron su agilidad para evadir a sus contrincantes y la puntería a la hora de lograr el punto.
La segunda prueba del ciclo obliga a los competidores a demostrar sus habilidades jugando fútbol y hay especial tensión entre las mujeres. Los integrantes de un equipo rompen en llanto al final, ¿cuál es la razón?
La joven le pide al capitán que la deje dormir sola en la cama durante un ciclo: ¿él accede o se niega?