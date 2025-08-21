Publicidad

🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: ¿Alpha logrará derrocar a su capitán?

🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: ¿Alpha logrará derrocar a su capitán?

Gamma, Alpha y Omega se enfrentarán al Desafío de Sentencia y Servicios en el Box Rojo, donde habrá golpes, patadas y gritos de sobra. Si Omega no gana el primer puesto, tendrá un pie en Playa Baja.

Por: Daniela Correa GrisalesPeriodista 
|
Foto: Caracol Televisión
Daniela Correa Grisales
Periodista
Actualizado agosto 21, 2025 09:15 p. m.
  • 09:15 p. m.
    Valentina confiesa que entregó la victoria a Omega

    Valentina, de Alpha, le hizo una confesión a Deisy luego de que Andrea Serna diera por terminado el Desafío de Sentencia y Servicios del séptimo ciclo que se llevó a cabo en el Box Rojo.

  • 09:14 p. m.
    Golazo de Gero en el Box Rojo

    Gero marcó un “golazo” que rápidamente fue celebrado por sus compañeros de Alpha, quienes destacaron su agilidad para evadir a sus contrincantes y la puntería a la hora de lograr el punto.

  • 08:18 p. m.
    Desafío de Sentencia y Servicios

    La segunda prueba del ciclo obliga a los competidores a demostrar sus habilidades jugando fútbol y hay especial tensión entre las mujeres. Los integrantes de un equipo rompen en llanto al final, ¿cuál es la razón?

  • 08:09 p. m.
    Tina manipula a Eleazar para que él duerma en la sala

    La joven le pide al capitán que la deje dormir sola en la cama durante un ciclo: ¿él accede o se niega?