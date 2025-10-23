Exparticipantes del ‘Desafío’ que se volvieron actores; una estuvo en dos temporadas

Y es que son muchos los exparticipantes del ‘Desafío’ que coinciden que el programa les cambia la vida, no solo por los aprendizajes personales que les deja, sino que también por las oportunidades que les abre en distintos ámbitos.

Por lo mismo, varias personas que han pasado por el programa de Caracol Televisión han podido constituir sus empresas, trabajar con reconocidas marcas e incluso saltar al mundo de la televisión.

Ese último caso es el de cuatro exdesafiantes que se animaron a entrar al ‘reality’ de supervivencia y, aunque no lograron el premio mayor, con los años obtuvieron el reconocimiento nacional por su trabajo en la actuación; algunos televidentes, incluso, no los recuerdan en el ‘Desafío’.



Mario Espitia participó en el ‘Desafío’, de Caracol, antes de ser actor

Aunque muchos lo recuerdan por su papel en ‘Oye, bonita’, producción de Caracol protagonizada por Karoll Márquez y Diana Hoyos, la primera aparición de Espitia en televisión fue en 2004, cuando participó en la primera edición del ‘Desafío’.

En ese momento, el actor barranquillero tenía 20 años y quedó en el equipo de ‘Retadores’. Fue eliminado en el cuarto ciclo del programa, pero logró regresar y llegó hasta la etapa de Fusión. Posteriormente, salió del ‘reality’.



Mario Espitia en el Desafío 2004. Foto: Caracol Televisión.

Años después volvió a Caracol Televisión, pero para interpretar a Buggy Amador en ‘Oye, bonita’. Allí consagró su carrera como actor, y luego pasó a ser el villano de ‘Rafael Orozco, el ídolo’, papel con el que consiguió varias nominaciones.

Actriz de ‘Escobar, el patrón de mal’ estuvo en el ‘Desafío’ 2006

Se trata de Eileen Moreno, que integró el equipo de los ‘Rebuscadores’ en el programa de Caracol. Esa fue su primera aparición en la pantalla chica de Colombia y que le permitió descubrir el rumbo que quería para su vida, según dijo en una publicación de su Instagram, en 2024.

“Y así aterricé en la televisión colombiana en el 2006, (y en República Dominicana) feliz, sin saber lo que me esperaba, me divertí y hoy agradezco ese aprendizaje, esa experiencia de vida, que me marcó y definió sin saber el rumbo de mi vida profesional”, dijo la vallecaucana en el ‘post’ en el que se ve una recopilación de su paso por el ‘Desafío: la guerra de estratos, temporada en la que Rochi Stevenson conoció a su esposo.

Moreno llegó hasta la segunda etapa del programa y fue eliminada poco antes de que empezara la Fusión. No obstante, pudo continuar con sus estudios de actuación y luego empezó a trabajar en series de Caracol como ‘Padres e hijos’ y ‘Tú Voz Estéreo’.

Posteriormente trabajó en ‘Oye, bonita’, que le dio un reconocimiento mayor, y que le abrió las puertas para trabajar en otras producciones exitosas, como ‘Escobar, el patrón del mal’, ‘El Secretario’ y ‘La Selección’.



Actor de ‘Tú voz Estéreo’ estuvo en el ‘Desafío’

Pedro Luis Falla, que hizo un cambio radical en su vida, concursó en la segunda temporada del ‘reality’ de supervivencia de Caracol. El matemático de la Universidad Nacional formó parte del equipo de ‘Sobrevivientes’.

Pedro Falla en el Desafío 2005. Foto: Caracol Televisión

El huilense alcanzó a llegar a la etapa de prefusión, en la que quedó en el equipo de ‘Retadores’, pero posteriormente fue eliminado. No obstante, su vida dio un vuelco cuando pudo tener un personaje en ‘Pecados Capitales. Luego tuvo pequeños papeles hasta que en 2013 se convirtió en uno de los protagonistas de ‘Tú Voz Estéreo’, en el que duró hasta 2016.



Actriz Tatiana Arango estuvo en dos temporadas del ‘Desafío’

La artista antioqueña apareció por primera vez en televisión en el 2011, cuando hizo parte del ‘Desafío: la lucha de las regiones, la piedra sagrada’, en el que integró el equipo de los paisas.

La actriz —recordada por su papel de Sofía en ‘Arelys Henao, canto para no llorar’, pero con paso en ‘Tú Voz Estéreo’, ‘La Selección’ y otras producciones— llegó a la última etapa del programa y fue la tercera finalista.

Posteriormente, en 2015, volvió a participar en el formato, que se hizo en la India. Allí hizo parte del equipo ‘Cocodrilos’ y, aunque su rendimiento era muy sobresaliente, terminó saliendo del programa en la primera etapa.