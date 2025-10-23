Con cuánta plata salieron Camilo y Grecia del 'Desafío': también se llevaron premios

Los dos modelos se convirtieron en los más recientes Súper Humanos en salir de La Ciudad de las Cajas con la eliminación de Gio y Manuela en el Box Negro. Durante su gira de medios en Caracol Televisión, los jóvenes se conectaron a un en vivo, en donde tuvieron la oportunidad de reaccionar a los momentos más controversiales que protagonizaron en el juego y defenderse así de los comentarios que hacen de ellos en las plataformas digitales.

Cuánta plata se llevaron Grecia y Camilo del 'Desafío'

Uno de los momentos más llamativos de la entrevista tuvo lugar cuando le preguntaron a ambos participantes cuánta plata lograron sacar del juego teniendo en cuenta no solo lo que ganaban en cada ciclo, sino también el dinero que estaba en juego en los Desafíos Millonarios y la cifra que algunos perdieron con el Robo del Siglo y otras dinámicas.



El primero en referirse al tema fue Camilo, quien aseguró que alcanzó a sacar más de 40 millones de pesos, además de otros premios: "Con la moto y el celular", explicó.



Por su parte, la mujer confesó que no corrió con la misma suerte teniendo en cuenta que Gamma no tuvo una buena racha durante los últimos ciclos: "Yo solamente con la motico y ya porque el millón 400 que tenía que nos habíamos ganado pues lo dimos para el arriendo. Me llevo una moto y una gran experiencia".

Posteriormente, los dos respondieron a las acusaciones que han hecho algunos fanáticos del programa en las que aseguran que ambos tenían interés por Zambrano y María C., por lo que desmintieron esta información y añadieron que están concentrados cien porciento en las relaciones que sostienen con sus parejas, a quienes conocieron antes de entrar a La Ciudad de las Cajas.

Es necesario mencionar que Grecia inició siendo Alpha y Camilo comenzó en la casa Omega; sin embargo, debido a los ajustes del juego terminaron juntos en la casa naranja.

