Sale a la luz último chat de Baby Demoni con su amigo y el supuesto motivo de la pelea con su novio

Días después de la muerte y el sepelio de la modelo, Robin Alexis Parra concedió una entrevista para 'Más allá del silencio' en donde reveló cómo fueron las últimas horas de vida de su amiga.

Qué dijo el mejor amigo de Baby Demoni sobre sus últimas horas de vida.
Foto: Instagram @baby_demoni_ y Más Allá del Silencio (YouTube).
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

