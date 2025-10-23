Sale a la luz último chat de Baby Demoni con su amigo y el supuesto motivo de la pelea con su novio

El mejor amigo de la creadora de contenido digital, conocido en las plataformas digitales como 'La Fresa Más Nea', concedió una entrevista para el periodista Rafael Poveda en donde se refirió a la muerte de su amiga, quien murió en misteriosas condiciones luego de sostener una fuerte discusión con su pareja sentimental Miguel Ángel López (Samor), un artista urbano.

Última conversación de Baby Demoni con su mejor amigo

Durante la entrevista, el joven relató que acostumbraba a hablar con la influenciadora todos los días, por lo que ese 14 de octubre le escribió en la mañana para preguntarle cómo se encontraba. Al ver que no le contestó durante horas, decidió llamarla en la tarde, por lo que le contestó visiblemente alterada por una discusión que había sostenido con su pareja sentimental con quien llevaba más de cinco años viviendo.



Al parecer, Samo la estaba acusando de sostener relaciones con él en frente de la hija de Baby Demoni, que tiene aproximadamente cinco o seis años. De acuerdo con la versión entregada por Parra todo esto se trató de un plan del rapero para separarlos debido a que él se siente atraído principalmente por los hombres y añadiendo que ya habían sido varias las oportunidades en que el hombre había intentado "manipular" a la joven para que se alejara de su círculo social.



Durante la conversación, Baby Demoni respondió algunos mensajes por medio de audios, en los que se le escucha afectada por la situación que enfrentaba:

"Yo no sé, le mandaron unos audios diciendo que usted y yo nos encerrábamos juntos, que el viernes estábamos por allá haciendo quién sabe qué", se le escucha en la primera grabación.

Ante este panorama, el creador digital tomó la decisión de comunicarle lo que estaba pasando a la hermana de su amiga y también a la familia de Yina Calderón debido a que las hermanas de la empresaria se habían comprometido a ayudar a Alejandra Esquín en lo que necesitara mientras lograba salir del inconveniente.

A pesar de sus esfuerzos, el joven fue contactado poco después por una seguidora, quien le informó que la mujer había sido encontrada "colgada", por lo que había sido llevada de urgencia a un centro asistencial.