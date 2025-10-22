Quién es el presentador de 'Noticias Caracol' que acompaña a los televidentes en las mañanas

Nicolás Rojas se ha convertido en una de las caras más conocidas de las mañanas de Caracol Televisión gracias a su aparición en la primera edición de 'Noticias Caracol'. El periodista ha destacado por su profesionalismo y la buena química de trabajo que tiene con colegas como Alejandra Giraldo, Daniela Pachón, Alejandra Murgas, Catalina Vargas, entre otros.

Quién es Nicolás Rojas, el presentador de 'Noticias Caracol' edición A.M.

Es un comunicador social y periodista graduado en 2019 de la Universidad Santo Tomás con experiencia en medios de comunicación, televisión y radio, ya que apoya también la sección política y de ciudad en Blu Radio. En su cuenta oficial de Instagram recoge casi 10 mil seguidores, por lo que acostumbra a publicar contenido coyuntural que ha realizado en compañía del equipo digital de 'Noticias Caracol' y también muestra los logros laborales y personales que ha alcanzado.



De hecho, en marzo de 2020 anunció oficialmente que se incorporaba al noticiero junto a una captura de pantalla de la transmisión en vivo: "Es un placer ser parte del equipo de Noticias Caracol. Gracias a mi familia y amigos por el apoyo a lo largo de estos años. Espero esta a la altura, responder con madurez y aprender bastante de este reto profesional", escribió en aquella oportunidad.



Rojas ha estado cubriendo eventos importantes para Colombia y el mundo, tal fue el caso de la absolución contra el expresidente Álvaro Uribe y la muerte del Papa Francisco (21 de abril de 2025).

Respecto a su vida personal, aunque trata de mantener sus redes enfocadas en su faceta profesional, también ha mostrado que es un apasionado por los viajes y los libros, siendo Juan Gabriel Vásquez y Ricardo Silva Romero los escritores que más admira. A mediados de agosto, compartió con sus seguidores que había recorrido 10 kilómetros en la Carrera de la Solidaridad y recientemente se conoció que venció su marca al hacer 15 kilómetros en otro evento deportivo.

A diario recibe mensajes por parte de los usuarios de Internet en donde le expresan su admiración por el trabajo que desempeña en televisión: "👏👏👏 Excelente labor la que están haciendo. En Medellín a disposición de ustedes", "Nico, eres un teso 👏", "Es un gran reportero", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.