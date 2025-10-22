Quién es el presentador de 'Noticias Caracol' que acompaña a los televidentes en las mañanas

Publicidad
Nicolás Rojas se ha convertido en una de las caras más conocidas de las mañanas de Caracol Televisión gracias a su aparición en la primera edición de 'Noticias Caracol'. El periodista ha destacado por su profesionalismo y la buena química de trabajo que tiene con colegas como Alejandra Giraldo, Daniela Pachón, Alejandra Murgas, Catalina Vargas, entre otros.
Es un comunicador social y periodista graduado en 2019 de la Universidad Santo Tomás con experiencia en medios de comunicación, televisión y radio, ya que apoya también la sección política y de ciudad en Blu Radio. En su cuenta oficial de Instagram recoge casi 10 mil seguidores, por lo que acostumbra a publicar contenido coyuntural que ha realizado en compañía del equipo digital de 'Noticias Caracol' y también muestra los logros laborales y personales que ha alcanzado.
De hecho, en marzo de 2020 anunció oficialmente que se incorporaba al noticiero junto a una captura de pantalla de la transmisión en vivo: "Es un placer ser parte del equipo de Noticias Caracol. Gracias a mi familia y amigos por el apoyo a lo largo de estos años. Espero esta a la altura, responder con madurez y aprender bastante de este reto profesional", escribió en aquella oportunidad.
Rojas ha estado cubriendo eventos importantes para Colombia y el mundo, tal fue el caso de la absolución contra el expresidente Álvaro Uribe y la muerte del Papa Francisco (21 de abril de 2025).
Respecto a su vida personal, aunque trata de mantener sus redes enfocadas en su faceta profesional, también ha mostrado que es un apasionado por los viajes y los libros, siendo Juan Gabriel Vásquez y Ricardo Silva Romero los escritores que más admira. A mediados de agosto, compartió con sus seguidores que había recorrido 10 kilómetros en la Carrera de la Solidaridad y recientemente se conoció que venció su marca al hacer 15 kilómetros en otro evento deportivo.
A diario recibe mensajes por parte de los usuarios de Internet en donde le expresan su admiración por el trabajo que desempeña en televisión: "👏👏👏 Excelente labor la que están haciendo. En Medellín a disposición de ustedes", "Nico, eres un teso 👏", "Es un gran reportero", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.