Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, contó el motivo por el que no pudo "caminar por 15 días"

Pese a que ya se había referido al Síndrome de Sjögren con el que fue diagnosticada en 2020, la destacada presentadora del noticiero de Caracol Televisión volvió a referirse al tema en entrevista con La Kalle, pero esta vez ofreció detalles acerca de otras situaciones que la llevaron a quedarse sin la posibilidad de caminar durante varios días.

Según explicó, el 2024 estuvo lleno de desafíos no solo por su condición de salud, sino también por temas relacionados a la coyuntura nacional que la llenaban de estrés. Ahora que se encuentra mucho mejor, decidió hablar del tema para visibilizar el proceso por el que estaba pasando.

Qué enfermedad tiene Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol

Giraldo confesó que esta condición, conocida también como síndrome de ojo seco ataca las glándulas que tienen secreciones, lo que llegaba ser bastante incómodo cada vez que tenía jornada de grabación. De hecho, llegó a desarrollar una alergia acuagénica, por lo que esperaba con ansias cada fin de semana para omitir el baño y evitar sentir la picazón en todo el cuerpo que con frecuencia la abordaba cuando estaba en el set del programa todas las mañanas.

El 2024 estuvo marcado para Alejandra por problemas gastrointestinales y el diagnóstico de una supuesta artritis (médicos después determinaron que era otro problema). Aunque los médicos le pedían que se mantuviera en calma, ella aseguró que se encontraba en un momento de estrés debido a su condición física, la agenda del país y los compromisos laborales.

"Me cogió en enero una artritis, no pude caminar en 15 días, me arrastraba, al principio casi que gateaba porque no podía apoyar lo pies y fue de puro estrés. Las enfermedades autoinmunes son una pirámide y se mueven entre ellas, pueden mutar", explicó en medio del programa.

Afortunadamente, la comunicadora se encuentra bien, por lo que ahora acompaña a los televidentes en la emisión de mediodía.

"Yo estaba teniendo microamnesias (...) Uno comienza a normalizar el no dormir, el despertarse varias veces en la noche, el estar irritable todo el tiempo, el ser contestatario, hay cosas que hay que pararle bolas'", dijo.

Por último, contó que estos momentos que olvidaba de repente se presentaban cuando llegaba a las grabaciones del programa y que los asociaba con el cansancio hasta que se percató de que requería ayuda, por lo que consultó el caso con la psicóloga a la que ha estado visitando desde la muerte de su perrito Napoleón.