Caracol TV  / Actualidad  / Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, contó el motivo por el que no pudo "caminar por 15 días"

Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, contó el motivo por el que no pudo "caminar por 15 días"

La periodista concedió une entrevista para La Kalle en donde se refirió acerca del problema de salud que la afectó en 2024 y cuáles fueron los motivos que la llevaron a consultar al médico.

Alejandra Giraldo, de Noticias Caracol, habló sobre su estado de salud en entrevista con La Kalle.
Foto: Instagram @alegiraldop
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 29 de sept, 2025

