Alejandra Giraldo explicó si su enfermedad autoinmune tiene relación con sus prótesis mamarias

No caben dudas de que Alejandra Giraldo es una de las periodistas más reconocidas de Noticias Caracol, donde ya lleva cerca de nueve años y se ha ganado el cariño del público. En 2023 sorprendió al anunciar que se retiraría los implantes mamarios que había llevado durante varios años.

Mira también: Alejandra Giraldo reapareció y respondió si regresará a Noticias Caracol: emotivo mensaje

En entrevista con la Revista Vea, Giraldo recordó que se colocó sus primeras prótesis a los 25 años, motivada principalmente por el deseo de sentirse mejor consigo misma: “Tuve varios cambios, duré cerca de 16 años con ellas y cuál fue la motivación… creo que no fue una distinta a ser voluptuosa y a agradarse más. A verme en el espejo y sentirme mejor conmigo misma y más linda”, expresó.

Enfermedad autoinmune de Alejandra Giraldo

La explantación se la realizó el 11 de febrero de 2023, tiempo después de que le diagnosticaran el síndrome de Sjögren, una condición que también abordó en una conversación con La Red.

“Mi cuerpo no reconoce las glándulas que producen secreciones; ataca la glándula lagrimal, tiroidea… y al final me afecta la piel, la boca, los ojos, los oídos. Mi organismo se ataca a sí mismo, y esas secreciones que dejo de producir me generan un malestar impresionante”, explicó.

Publicidad

Durante su charla con Vea, Alejandra fue enfática al hablar sobre la posible relación entre su condición y los implantes: “Muchas personas me preguntan si mi enfermedad autoinmune tiene relación con las prótesis que tuve tantos años. Existe una posibilidad”, dijo con cautela, aclarando que no puede atribuirle toda la responsabilidad.

Por qué Alejandra Giraldo se retiró sus prótesis mamarias

A sus 41 años, Giraldo indicó que es algo “imposible de determinar a ciencia exacta”, ya que este tipo de enfermedades tienen múltiples detonantes, incluso algunos de tipo genético.

“Lo que sí está absolutamente claro es que, una vez fui diagnosticada con la enfermedad autoinmune, todos los médicos me dijeron: ‘Lo mejor es que las retires’, porque ese cuerpo extraño que está dentro de ti lo que hace es aumentar la inflamación. Es absolutamente contraproducente en tu caso”, añadió.

Publicidad

Sobre si tiene un consejo para quienes estén considerando operarse o realizarse una explantación, Alejandra fue clara: “Yo no soy nadie para dar consejos. Las pocas veces que he hablado de esto lo he hecho desde mi experiencia y lo he compartido sin ningún tipo de pretensión”.

La presentadora cerró con un mensaje claro y con un llamado a la responsabilidad:

“Lo único importante es que lo hagan con un médico experto, en un lugar donde estén seguras y que sean conscientes de que será lo mejor para ustedes. Por lo demás, ser feliz con o sin prótesis”.

Mira también: Alejandra Giraldo fue víctima de una bomba en Medellín: Estas son sus cicatrices