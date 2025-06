Alejandro Sanz está en el centro de la polémica por las declaraciones de Ivet Playa, una fanática que se convirtió en su empleada y quien, a través de un video publicado en TikTok, relató cómo su vínculo con el artista pasó de la admiración a lo que califica como abuso emocional y manipulación.

Mira también: Alejandro Sanz habría terminado con su novia: qué tiene que ver Shakira

El video, que se viralizó rápidamente, comienza con una frase contundente: “Necesito contar mi historia con Alejandro Sanz. Esto es por la niña que fui, pero, sobre todo, por la mujer que soy hoy”.

Según la joven, todo inició en 2015, cuando ella tenía 18 años y el intérprete de ‘Amiga mía’ y ‘Corazón partío’, 49. Contó que él empezó a interactuar con ella por redes sociales, dándole 'me gusta', comentando sus publicaciones y enviándole mensajes privados. En el video, Ivet mostró varias capturas de pantalla que respaldan su testimonio.

Publicidad

“Yo era su fan y él me siguió en redes sociales. Yo alucinaba con que alguien como él, tan famoso, me mandara mensajes, me comentara las fotos o incluso publicara cosas mías”, recordó.

Una de las frases que más impactó a los internautas fue: “Para mí, ha sido muy duro saber que Alejandro sabía lo que yo era: una niña”. Ivet, trabajando como independiente, asistió a diez conciertos del cantante en tan solo mes y medio, algo que, según ella, él sabía perfectamente. Poco después, fue contratada para trabajar con él y, a los 22 años, se mudó sola de Barcelona a Madrid.

Publicidad

Durante esta etapa, asegura que espiaban sus conversaciones y que su relación con el artista “se volvió íntima y sexual”. Aunque en un principio pensó que estaba viviendo un sueño, pronto se dio cuenta de que, en realidad, era una “terrible pesadilla”.

“Me siento engañada, utilizada, humillada e incluso sucia porque no sé quién haya podido llegar a ver lo que yo le mandaba en mi más absoluta e íntegra intimidad”, expresó con dolor.

Ivet confesó que sus acciones cruzaron límites que, para ella, son morales y humanos. También explicó que la razón que la llevó a romper el silencio fue una entrevista que Sanz dio en marzo de 2025 a Vanity Fair, donde dijo que “se llevaba gente por delante”.

“A mí Alejandro Sanz me ha llevado por delante. Me ha dado miedo porque creo que vive en una realidad paralela. Se siente por encima del bien y del mal”, aseguró.

Publicidad

El video concluye con una reflexión: “Ya no soy esa niña que está dispuesta a todo por estar más cerca de él. La Ivet de hoy sabe lo que es un vínculo sano y proporcional. Reconozco cuando alguien hace las cosas desde el corazón y cuando utilizan el corazón de los demás. Por eso digo la verdad”.

Su relato ha generado múltiples reacciones. En la sección de comentarios abundan tanto mensajes de apoyo como cuestionamientos sobre sus intenciones y el momento en que decidió hablar:

Publicidad

“Tuvisteis una relación de mutuo acuerdo y al final pasó de seguir. ¿Qué quieres ahora?”,“Flipo con los comentarios diciendo que no entienden lo que está mal... Un señor de 50 años aprovechándose de una fan de 18”,“Un hombre adulto que manipuló a una adolescente para acostarse con ella, haciéndolo parecer algo ‘normal’. Ivet, te abrazo”,“Si pasó es porque tú también querías”,“No entiendo muy bien... seguiste a un famoso por toda España, acabaste intimando con él y él acabó ignorándote”.

Mira también: Tremendo piropo de Shakira para Alejando Sanz en pleno concierto en Estados Unidos

Horas después de la publicación del video, la joven utilizó su perfil de Instagram para aclarar que no culpabiliza a Alejandro Sanz de ninguna conducta delictiva, y que, por el contrario, lo que expuso hacía referencia a actitudes morales.