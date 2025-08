La millonaria suma de dinero con la que Isa salió del Desafío, a pesar de haber estado pocos ciclos

Isabel Carvajal, más conocida como Isa en el Desafío Siglo XXI, fue eliminada en el capítulo 16 luego de enfrentarse a Mencho, Miryan y Rosa en el temido Box Negro. Su salida rompió varios corazones, y muchos colombianos lamentaron verla despedirse de su sueño en la Ciudad de las Cajas.

Tras esto, Isa pasó por el Cubo de los Eliminados y posteriormente participó en un live de Caracol Televisión. Durante la transmisión, hizo un repaso por sus momentos más memorables en la competencia, analizó su experiencia en el reality y respondió varias preguntas de los usuarios que se conectaron en vivo.

Con cuánto dinero salió Isa del Desafío

Una de las preguntas más frecuentes fue cuánto dinero había ganado tras su paso por el programa. La respuesta sorprendió a muchos: a pesar de haber salido en uno de los primeros ciclos, Isa se llevó $10.500.000, una suma considerablemente más alta que la de otros eliminados.

Cabe recordar que Magic salió con poco más de tres millones de pesos; Pineda, con $3.100.000; y Julio, con tres millones exactos. La diferencia fue tan grande que varios usuarios en redes destacaron el buen rendimiento de Gamma en las pruebas que otorgan dinero, a pesar de no haber llegado muy lejos en la competencia.

En otro momento del live, Isa también se refirió a algunos comentarios que hicieron las mellizas sobre ella: “Me sorprendió que dijeran que yo parecía un toro. Yo soy una persona muy callada, no me interesa hablar mal de alguien si no lo conozco bien.”.

Isa y Julio opinaron sobre la supuesta relación entre Deisy, Rata y Andrey

Isa también apareció en el programa Pre Desafío por ditu, donde compartió pantalla con Julio. Ambos reaccionaron a uno de los momentos más comentados del capítulo 22: la elección de Deisy de aceptar la invitación a la Suite ditu, un espacio privado de descanso, junto al capitán de los naranjas.

Isa y Julio no pasaron por alto que varios hombres en la competencia han mostrado interés en Deisy, incluyendo al deportista de OCR y a Andrey, quien pertenece a la casa Omega.

“En uno de los clips se ve que ella estaba muy afectada, como que no quería tener relaciones con nadie… Siento que lo hace, luego se arrepiente, lo vuelve a hacer y otra vez se arrepiente”, expresó Isa, comparando la situación de su compañera con la que ella misma vivió con Zambrano.

