Isa, eliminada del Desafío, se entera de que Zambrano salió con Katiuska: así reaccionó

Recientemente, Isa (del equipo Gamma) y Julio (Alpha) estuvieron en Día a Día contando toda su experiencia por el Desafío Siglo XXI. Allí afirmaron que, en el cuarto de los eliminados se conocieron y descubrieron cómo eran realmente cada uno.

Cómo reacciona Isa a la historia de Zambrano con Katiuska

Después, en medio de la entrevista, hablaron de Zambrano y de cómo él logró enamorar a la exparicipante. Ella indicó que él es un hombre muy detallista y que eso fue lo que más le llamó la atención de él, luego de esto, le revelan que el deportista salió con Katiuska antes de estar en el programa.

Cuando le confesaron aquella historia, ella afirmó no saber nada del tema y por eso pusieron el video del momento donde él cuenta cómo fue que ocurrieron los hechos. En el video se escucha toda la historias.

“Cuando la vi me sorprendí. La veía en el gimnasio, siempre nos mirábamos por redes. Le pregunté qué iba a hacer el fin de semana, porque yo soy directo, no voy con rodeos, no soy un peladito. Fui a recogerla, las cosas se iban dando, y yo soy atrevido, y eso fue lo que no hice con Isa. Se montó a la camioneta y le dije ‘ay mira acá tienes un sucio’ me le acerqué y la besé”, indicó.

Después de esto, Isa dijo que era un tema del pasado y que no le veía problema a lo que pasó; sin embargo, sí se río bastante. Además, un detalle curioso, es que Julio sabía la historia con Katiuska, pero no le reveló nada a la desafiante cuando estuvieron en el cuarto de los eliminados.