Natalia París dijo que es "autista": contó que sacó su diagnóstico de Chat GPT

La DJ colombiana volvió a dividir opiniones en redes sociales al conceder una entrevista para la periodista española en su canal de YouTube. Inicialmente, la mamá de Mariana Correa confesó que llegó a experimentar la muerte, situación que le permitió agradecer por la presencia de sus seres queridos y el significado de la vida en sí misma; sin embargo, lo que en realidad generó debate fue cuando se refirió a un trastorno mental que supuestamente padece.

Mira también: Natalia París asegura haber visto un OVNI; así fue el encuentro: "Yo sé que yo no estoy loca"



¿Natalia París fue diagnosticada con el espectro autista?

La también empresaria confesó que, aunque no recibió el diagnóstico directamente de un profesional en salud mental, se ha valido de la Inteligencia Artificial para conocer detalles sobre su comportamiento, añadiendo que descubrió esta condición recientemente y que encuentra un punto positivo en todo esto.



Mira la entrevista a partir del minuto 6:46

"Sí, yo descubrí muy tarde, a esta edad, que yo tengo autismo (...) No lo tengo diagnosticado, pero es que tú ya le preguntas a Chat GPT y haces un test largo y sobre todo en el autismo tenemos algo que muy bueno, termina siendo muy bueno, que es el hiperfoco, en un tema que tú te obsesionas con el tema tanto que te vuelve muy bueno", mencionó durante la entrevista.

Publicidad

Mira también: Así es la relación de Natalia París y su hija Mariana Correa: Hizo inesperada confesión

De acuerdo con Medline Plus, el Trastorno del Espectro Autista, conocido también como TEA, afecta las habilidades sociales y de comunicación "normales". Además, hace énfasis en que suele presentarse en los pacientes durante los dos o tres primeros años de vida y aborda síntomas como ser muy sensible respecto a los cinco sentidos, molestarse cuando hay una alteración en la rutina diaria, sentir un apego inusual por algunos objetos, ser incapaz de mantener una conversación o tener mucha dificultad por desarrollar esta actividad, entre otros patrones.

Publicidad

Finalmente, la paisa aseguró que se encuentra en una de las mejores etapas de su vida, pues es una fiel creyente de que las personas van evolucionando conforme pasan los años, ya que aprenden de los errores y los momentos complejos que van experimentando en diferentes etapas de la vida.

Mira también: Natalia París le hizo una petición a su cirujano y él se negó a realizarle un procedimiento

"A todos nos va puliendo", confesó justo antes de seguir conversando sobre sus proyectos musicales.