Camilo, del 'Desafío', sorprendió en 'Día a Día' con radical cambio de look: le sentó la salida

El pasado 21 de octubre, se confirmó la salida de dos nuevos participantes de La Ciudad de las Cajas, se trata de Camilo y Grecia, ambos exintegrantes de Gamma. el hecho tuvo lugar luego de que Gio y Manuela quedaran eliminados en el Box Negro luego de enfrentarse a Potro y Katiuska respectivamente, prueba para la que se requirieron habilidades como la puntería, la resistencia y el equilibrio.

El cambio de look de Camilo luego de salir del 'Desafío'

El Súper Humano sorprendió a Catalina Gómez, Carlos Calero e Iván Lalinde al aparecer con un look bastante diferente al que llevaba mientras estuvo en el formato de Caracol Televisión. Con un llamativo corte de cabello y lentes mostró un nuevo semblante luego de su salida de La Ciudad de las Cajas. Por su parte, su compañera también se mostró bella como de costumbre, pero fiel a su imagen mientras estuvo en el exitoso formato.



Camilo, del 'Desafío', sorprendió con radical cambio de look en 'Día a Día'. Foto: Caracol Televisión.

Durante la entrevista tuvo la oportunidad de hablar acerca del rendimiento que ha tenido Gamma en la etapa de dos equipos teniendo en cuenta los cambios que realizó Yudisa luego del Desafío de Capitanas y reaccionó también a los momentos más importantes del capítulo 77 del 'Desafío' que se emitió el pasado 21 de octubre, el cual recopiló dos eliminaciones, así como también cubrió el castigo de Gamma y el paso de Katiuska y Zambrano por la Suite ditu.



Camilo se destacó desde el inicio de la competencia gracias a su compromiso con el juego. Inicialmente, integró Omega, donde casi queda expulsado durante los primeros capítulos debido a un problema con la alimentación, y también tuvo la oportunidad de medir sus habilidades físicas en Gamma. A pesar de sus esfuerzos en el terreno de juego, no tuvo los resultados esperados en los últimos ciclos, pues según dio a conocer en El Cubo de los Eliminados, algunos compañeros han retrasado a los demás debido a su bajo rendimiento.

