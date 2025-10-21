En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Hijo de James Rodríguez cumplió seis años y así fue la fiesta, ¿Salomé no estuvo?

Hijo de James Rodríguez cumplió seis años y así fue la fiesta, ¿Salomé no estuvo?

El pasado 20 de octubre, María del Pilar Rubio, madre del futbolista de la Selección Colombia, compartió imágenes de la celebración y festejó la vida del pequeño.

Publicidad

Publicidad

Publicidad