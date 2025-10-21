Hijo de James Rodríguez cumplió seis años y así fue la fiesta, ¿Salomé no estuvo?

En más de una oportunidad, el jugador número 10 de la Selección Colombia ha demostrado que disfruta de su paternidad. Recientemente, se conocieron a través de las plataformas digitales foto del cumpleaños número seis de Samuel, el hijo menor del deportista, quien disfrutó de una fiesta en compañía de su abuela y de otros miembros importantes de su hogar.

De acuerdo con la publicación hecha por María del Pilar Rubio en Instagram, la fiesta tuvo como temática principal algunos personajes de Roblox, por lo que el evento contó con una torta de cuatro pisos, decoración en colores verde, amarillo, rojo, blanco y azul, así como también la presencia de varios personajes en tamaño real.

Las reacciones ante el festejo no se hicieron esperar: "Tan bellos, 😍 papito Dios lo bendiga y guarde 🙌", "Y la pasó muy feliz 🥰🐥❤️6️⃣", "Bello Samu, que Dios siempre lo bendiga ❤🥳", "Belleza mi mini James, ❤️❤️❤️ Dios lo bendiga 🙌", "Hermoso Samu, Dios lo bendiga 😍. No vi a Salo ni a James, ¿será que por eso se ve triste en algunas fotos?", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.



¿Salomé, hija de James Rodríguez, no fue al cumpleaños de su hermano?

Un detalle que no pasó desapercibido para los usuarios de Internet fue la ausencia de la joven en las fotografías, pero el hecho de que sí le enviaron colaboración a la publicación en su cuenta oficial de Instagram. Aunque la pequeña ha estado alejada de las plataformas digitales, Daniela Ospina sí comparte frecuentemente actualizaciones en Instagram, por lo que reveló el motivo que ha tenido ocupada últimamente a su hija.

Daniela Ospina mostró por qué está alejada de su hija Salomé. Foto: Instagram @daniela_ospina5

"Primer viaje de Salito con el colegio, ¿cómo me siento? OMG... Ahora entiendo a mi mamá y por qué no me dejaba ir", comentó de manera jocosa mientras manejaba por carretera.

No obstante, la empresaria no compartió más detalles sobre la salida que realizó la institución educativa y para la cuál le dio autorización a su hija para que fuera.

A pesar de esta situación, los dos hijos del futbolista han demostrado tener un excelente relación de hermanos, por lo que no dudan en compartir la mayor cantidad de tiempo cuando tienen la posibilidad de encontrarse.