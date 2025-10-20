En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / 🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: la tensión aumentará en el Box Rojo

🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: la tensión aumentará en el Box Rojo

En este capítulo del Desafío Siglo XXI, los equipos se encuentran en la última prueba del ciclo, donde está en juego el premio, el castigo y el último chaleco para un hombre. Mira el minuto a minuto de lo que sucede.

Por: Daniela Correa GrisalesPeriodista 
|
Foto: Caracol Televisión
Daniela Correa Grisales
Periodista
Actualizado 20 de oct, 2025
  • 08:47 p. m.
    Roce entre Mencho y Katiuska

    En el Box Rojo, Katiuska se molesta con Mencho por tomarla del pelo y ser más agresiva de lo que debería. La integrante de Gamma estalla con sus palabras.

  • 08:13 p. m.
    Desafío de Sentencia, Premio y Castigo

    Los equipos se encuentran en el Box Rojo para una intensa prueba.

  • 08:13 p. m.
    Rata se hace barba en el ‘Desafío’ y lo comparan con Sensei

    Cuando empieza el capítulo 76, en Omega empiezan a molestar a Rata y lo transforman totalmente. Asimismo, Leo dijo que cuando Deisy lo vea, se va a enamorar por sus dientes blancos.

