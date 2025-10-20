🔴EN VIVO DESAFÍO SIGLO XXI: la tensión aumentará en el Box Rojo

Roce entre Mencho y Katiuska
En el Box Rojo, Katiuska se molesta con Mencho por tomarla del pelo y ser más agresiva de lo que debería. La integrante de Gamma estalla con sus palabras.
Los equipos se encuentran en el Box Rojo para una intensa prueba.
Cuando empieza el capítulo 76, en Omega empiezan a molestar a Rata y lo transforman totalmente. Asimismo, Leo dijo que cuando Deisy lo vea, se va a enamorar por sus dientes blancos.
