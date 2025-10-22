Revelan si Yina Calderón deberá pagar sanción por irse durante la pelea con Andrea Valdiri

Casi una semana después de la transmisión de Stream Fighters 4, la influenciadora y la bailarina siguen siendo tema de conversación en redes sociales por el espectáculo que brindaron en el Coliseo Med Plus de Bogotá. A pesar de que ya se conocieron las primeras versiones de lo que ocurrió en el evento, recientemente apareció Juliana Calderón para brindar más detalles al respecto.

Inicialmente, decidió poner fin a las especulaciones sobre las supuestas consecuencias legales que podría asumir Calderón por haberse retirado segundos después de que iniciaran la pelea. Según explicó, ellas cumplieron a cabalidad con el contrato, por lo que no deberían recibir ningún tipo de reclamación.

"Para todas las personas que están preocupadas que porque a mi hermana la van a demandar, que esto y lo otro, no se preocupen, en el contrato está todo estipulado y todo se cumplió. Que no se puede leer, no se los puedo mostrar porque esto es confidencial, ni siquiera Valdiri podría decir la suma que se debe pagar si se incumple el contrato", mencionó.



Posteriormente, aclaró por qué terminó subida en el ring de boxeo y fue grabada mientras peleaba con Carmen, la mamá de Andrea Valdiri:

"A esa señora le quedó en pañales Harry Potter, la cantidad de hechizos que enviaba era increíble (...) Gritaba, se puso hasta morada de la ira que tenía y obviamente yo al ver la reacción de esa señora yo lo que hice fue subirme y defender a mi hermana. Simple lógica", explicó.



Cuántos seguidores aumentó Andrea Valdiri tras la pelea en Stream Fighters 4

El pasado 21 de octubre, la creadora de contenido digital apareció en las historias de su cuenta de Instagram para agradecerles a todos sus admiradores por el apoyo y para confesar que solo ha recibido buenas noticias desde que participó en el evento.

"Sí, señores. Aparecí. Bienvenidos mis amores a esos nuevos seguidores. 300 mil seguidores nuevos, machi, están hoy aquí conmigo (...) Eso es para tertuliar, para echar chisme y para pasarla bacano porque aquí solamente hay diversión y energía positiva", mencionó de forma jocosa en su perfil.