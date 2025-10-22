Actualizado: 22 de oct, 2025
Caracol TV La Venganza Capítulos Capítulo 126 La Venganza: Luis Miguel pide a Danilo que incluya a Valentina en la herencia Fontana
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Por otra parte, Noemí ve el diario de Rosario en el que anotaba la separación de cuerpos de las dos mujeres y enfrenta a Valentina llamándola “Helena”. Horas después, decide contarle lo que descubrió a María Luisa.
No te pierdas La Venganza en las mañanas de Caracol Televisión o en la Señal En Vivo. Mira los capítulos aquí.