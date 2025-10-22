En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Venganza  / Capítulos  / Capítulo 126 La Venganza: Luis Miguel pide a Danilo que incluya a Valentina en la herencia Fontana

Capítulo 126 La Venganza: Luis Miguel pide a Danilo que incluya a Valentina en la herencia Fontana

Luis Miguel visita a Danilo con la intención de convencerlo de cambiar su testamento e incluir a Valentina, afirmando que lo merece más que Grazzia. Sin embargo, él se niega y recibe una sutil amenaza.

Publicidad

Publicidad

Publicidad