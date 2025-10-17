Actualizado: 17 de oct, 2025
Caracol TV La Venganza Capítulos Capítulo 124 La Venganza: Grazzia acaba con la vida de Rosario
Don Danilo se escapó de la casa y aprovechó para reunirse con varios de sus hombres de confianza; sin embargo, a Valentina le preocupa lo que quiera hacer, ya que en su más reciente testamento le dejó todo a Grazzia. Luego, Fernando congela las cuentas bancarias de su esposa.
