En vivo
Noticias Caracol
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / La Venganza  / Capítulos  / Capítulo 125 La Venganza: Danilo le pide a Grazzia que atente contra la vida de los Valerugo

Capítulo 125 La Venganza: Danilo le pide a Grazzia que atente contra la vida de los Valerugo

Don Danilo llama a Grazzia para chantajearla con el tema de la fortuna de los Fontana. Para ello, le pone la difícil tarea de quitarle la vida a Fernando Valerugo y a su familia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad