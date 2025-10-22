Cuánto mide Leo, del 'Desafío Siglo XXI': le lleva casi una cabeza a Zambrano

En el Desafío Siglo XXI, los participantes han dejado todo en la arena. Actualmente, hay dos equipos, Omega y Gamma, quienes han dejado claro que no se quieren ir de la competencia, porque desean llegar a la final.

Ahora bien, uno de ellos ha impactado por su agilidad y fuerza. Se trata de Leo, quien antes estaba en Alpha, pero como el equipo bajó bandera, hubo una reorganización y la capitana Katiuska lo escogió para unirse a Omega.



Cuánto mide Leo, de Omega

Leo mide 1.98 cm, el más alto de Omega, porque Zambrano está al rededor de 1.84 centímetros. Su estatura resalta entre todos los participantes y por eso, una de las mujeres que está en Gamma, Valentina, lo saluda y abraza con facilidad, porque la puede cargar sin problema.

Recientemente, en el Box Rojo, en el de contacto, más de uno quedó impresionado por cómo Leo levantó a Juan. Todos los participantes estaban amarrados a una cuerda y la idea era meter gol. Él no dudó en alzarlo para alejarlo cada vez más de la pelota. Los usuarios no dudaron en reaccionar con los siguientes mensajes.

"Esa prueba fue de puro boxeo, no de fútbol", "me encantó como Leo se lo levantó", "qué prueba tan dura, de verdad", "esa cargada a Juan estuvo buenísima", "Leo agarró a Juan como agarró a Zambrano", entre otros comentarios.



Es de destacar que, Leo ha tenido una que otra discusión con los participantes. La más reciente que tuvo fue con Tina, porque él le indicó que no se estaba tomando en serio el juego, y que por eso no tuvo buena definición en la prueba. Ella le respondió que no logró buena puntería, no porque no le estuviera metiendo el 100%, sino porque ese día no se dieron las cosas como quería.

Por otra parte, algunos han detallado lo bien que se la ha llevado con Eleazar y Zambrano en el equipo. Los integrantes de Gamma pensaron que no iban a tener buena convivencia, pero se comunican muy bien tanto en las pruebas como en la casa.

