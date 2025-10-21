Gio revela en cuál participante del 'Desafío' no confiaría: “Le hizo una jugada a Yudisa”

Ahora bien, al salir del programa agradecieron por esta experiencia que los vio crecer y que lucharon hasta el final. Precisamente, Gio dio unas palabras ante el lente de Caracol Televisión y confesó en cuál de los desafiantes no confiaría. Al comienzo empezó a pensar, pero luego dijo el nombre de Rosa, ¿por qué?

“En Rosa, porque le hizo una pequeña jugada a Yudisa para mandarla al desafío de capitanas, porque ella quería quedar en el equipo con Katiuska”, afirmó el más reciente eliminado del Desafío Siglo XXI.

Por otra parte, se refirió a la prueba a Muerte que se desarrolló en el Box Negro, en donde compitió con Potro. La final estuvo de infarto, en donde debían hacer equilibrio con unas bolas para lograr asegurar un cupo para el próximo ciclo. Fue ahí cuando el boxeador fue bastante ágil y logró quedarse en la competencia. Tras esto, sus compañeros quedaron felices de verlo por más tiempo en La Ciudad de las Cajas



Qué dijo Gio de su salida del Desafío

“Estuvo muy calmado toda la prueba, de pronto al principio con el enredo de la bola, un poquito de ansias, pero no tanto. Al final, sí ya me desesperé, porque ya que vi Potro estaba llegando y lo iba a lograr, entonces si yo no lo hacía rápido, me iba a ganar”, añadió.

Por otra parte, destacó que el Desafío cambió su vida, porque según él, “removió todo lo que había dentro de mí, mis ideas, mi forma de ser, para mejorar y llevarme una mejor versión de Gio”.

Es de resaltar que, recientemente, los participantes lucharon en el Box Rojo en la prueba de Sentencia, Premio y Castigo. Allí hubo varios enfrentamientos, y el que más llamó la atención fue cuando se terminó ese Desafío y Gio se le puso al frente a Zambrano, por lo cual, sus compañeros quedaron asombrados. Él, posteriormente, indicó que quería probar si podía desestabilizar al integrante de Omega.

Además, él siempre tuvo claro que quería ganar las pruebas, porque en su momento le expresó a sus compañeros que estaba cansado de no ganar y que Omega siempre quedara de primero. Aunque tuvieron varias victorias, recibieron dos chalecos y, además, vivieron de nuevo la experiencia del Rincón de los Castigos. Él siempre dio lo mejor de sí, pero esta noche del 21 de octubre, tuvo que despedirse de todos y le agradecieron por lo compartido.

