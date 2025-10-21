Qué pasa si un participante sentenciado es el mismo Elegido, cuando solo dos van al Desafío a Muerte

En el capítulo 77 del Desafío: Siglo XXI, los dos equipos se encontraron en el Box Negro para presenciar el Desafío a Muerte entre Gio, Potro, Katiuska y Manuela. Sin embargo, antes de iniciar la prueba, la presentadora Andrea Serna hizo una importante aclaración: en esta ocasión, el Elegido tendría un papel especial.

Al tratarse de una eliminación de dos géneros, surgió la pregunta: ¿qué pasaría si uno de los sentenciados fuera también el Elegido? Por ejemplo, si Manuela hubiera sido la Elegida y cumplía con su misión, se quitaría el chaleco de sentenciada. En ese caso, Katiuska quedaría sin rival directa y, automáticamente, sería eliminada.



En conclusión y en ese caso, si el participante logra cumplir con su misión secreta y se quita el chaleco, su contrincante quedaría automáticamente eliminado por falta de rival.

Finalmente, se dio a conocer la identidad del Elegido de este ciclo: se trataba de Eleazar, cuya tarea consistía en hacer perder a su equipo en la primera prueba, el Desafío de Sentencia y Hambre.

