En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Qué pasa si un participante sentenciado es el mismo Elegido, cuando solo dos van al Desafío a Muerte

Qué pasa si un participante sentenciado es el mismo Elegido, cuando solo dos van al Desafío a Muerte

Andrea Serna explicó una nueva dinámica del Desafío en esta etapa. Sus palabras causaron impacto entre los participantes: ¿qué pasaría si uno de los sentenciados fuera también el Elegido en una eliminación de dos géneros?

Publicidad

Publicidad

Publicidad