Salvador le confiesa a Maritza que la financiera suspendió el apoyo a la fundación

Después, Salvador le revela a Maritza que ya no habrá apoyo financiero para la fundación por lo que pasó en el lugar del evento. Por lo cual, la influencer se preocupa de cómo hacer para salvarla.

No te pierdas La Influencer en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo. Recuerda que puedes ver los capítulos aquí.

